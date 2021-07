Tutti conosciamo Jorginho Frello, italo brasiliano centrocampista del Chelsea che insieme alla Nazionale guidata da Roberto Mancini è campione d’Europa 2020. Ma sapete chi è la sua bellissima fidanzata? scopriamolo.

Non tutti lo sanno che Catherine in passato ha avuto una storia e una figlia da un famosissimo attore britannico: di chi si tratta? scopriamolo.

Chi è Catherine Harding

Classe 1992, di origini irlandesi ma attualmente vive a Londra.

Il pubblico la conosce come Cat Cavelli, dato che per anni ha rincorso il sogno di diventare cantante.

Ha partecipato a diversi talent show come The Voice UK, You’re a Star e X Factor Ireland.

La musica però non è il suo unico interesse, infatti in passato ha lavorato come stilista.

Ora sta studiando per diventare istruttrice di Pilates.

Catherine Harding è diventata famosa anche per le sue relazioni sentimentali.

Nel 2014 si è fidanzata con Jude Law, da cui nel 2015 ha avuto una bambina, Ada Law, la prima per lei e la quinta figlia per l’attore.

I due si sono innamorati sul set nel 2014, durante il periodo estivo.

Le loro strade si sono divise, ma hanno mantenuto comunque un ottimo rapporto per il bene della loro bambina.

Catherine Harding e Jorginho Frello: la loro love story

Come tutti saprete, attualmente ha una relazione con il calciatore italo brasiliano Jorginho Frello.

Il loro rapporto è stato tenuto segreto per molto tempo, come la gravidanza di Catherine, è diventata mamma per la seconda volta nel 2020 di un bambino di nome Jax.

Gli Europei di Calcio hanno attirato una grande attenzione mediatica su di loro.

Sul profilo Instagram di lei, possiamo notare quanto i due siano felici insieme.

La coppia tiene molto alla loro privacy, ma dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, Catherine non ha potuto far a meno di dedicargli numerosi post.

Lei l’ha seguito quanto più possibile durante la spedizione con la Nazionale, una dimostrazione d’amore non da poco.

