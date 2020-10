Chi è Carmine Recano: età, fidanzata e curiosità dell’attore di Mare Fuori

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attore che interpreta un personaggio molto importante nella fiction dal titolo Mare Fuori.

Vediamo tutto quello che sappiamo sull’attore Carmine Recano. Dall’infanzia alla formazione, dagli esordi al successo fino ad arrivare alla sua vita privata.

Chi è Carmine Recano

Nasce a Napoli, il 28 novembre del 1980, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Appassionato di recitazione, studia presso l’Istituto Antonio Serra di Napoli. Viene notato a soli 16 anni in occasione del provino di un amico e viene inaspettatamente scelto per il ruolo principale.

Lavora come modello per alcune campagne pubblicitarie, dopo di che esordisce in tv con il film “Un nuovo giorno” nel 1999.

Prende parte ad alcune soap opera e serie tv italiane di successo, quali Un posto al sole, Carabinieri, Pesi leggeri e La porta rossa.

Al cinema recita in pellicole del calibro di Napoli Velata, Le Fate ignoranti, Mine vaganti e La dea fortuna.

Nel 2020 recita nella fiction dal titolo Mare Fuori, grazie alla quale ottiene molta notorietà anche nel piccolo schermo. Nella fiction di Rai 2 interpreta il personaggio di Massimo Esposito, il comandante di polizia penitenziaria dell’IPM di Napoli.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molte notizie relative alla vita privata di Carmine, che è un attore molto riservato, che tiene alla sua privacy.

Non è molto attivo sui social. Non possiede profili personali, soltanto uno su Facebook che celebra tutti i traguardi della sua carriera televisiva e cinematografica.

Non è noto neppure se abbia una relazione sentimentale in corso o se sia single. Attualmente vive a Roma, luogo che gli consente di essere molto vicino agli studi televisivi e ai set.

Secondo alcune indiscrezioni, emerge che l’uomo sia appassionato di lettura e fotografia. Infine, sarebbe molto legato alle sue origini napoletane e amerebbe in particolar modo la musica dei cantautori napoletani.