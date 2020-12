Chi è Bruno Barbieri, chef stellato e giudice di MasterChef Italia 10: moglie, figli, crisi psicologica

Dalla formazione al successo, dal ruolo come giudice di MasterChef alla vita privata. Scopriamo tutto su Bruno Barbieri.

Lo conosciamo tutti come uno chef talentuoso, pieno di charme e dalla battuta pronta. Presto lo rivedremo nel ruolo di giudice a MasterChef Italia 10.

Non tutti sanno quanto sia riservato nei riguardi della sua vita privata e della crisi profonda che ha confessato di aver vissuto dopo l’incontro con il padre.

Oggi è un uomo di successo, uno chef affermato e un personaggio televisivo amatissimo. Vediamo chi è.

Chi è Bruno Barbieri

Nasce a Medicina, il 12 gennaio del 1962, sotto il segno zodiacale del capricorno.

Inizia a lavorare sin da piccolo come secondo cuoco sulle navi da crociera, dopo di che in piccoli locali della riviera romagnola.

Dopo varie esperienze, anche all’estero, e una solida formazione, apre il ristorante Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux di San Pietro in Cariano, che ottiene due stelle Michelin.

In seguito si trasferisce in Brasile, poi torna in Italia e pubblica alcuni libri di cucina.

Il pubblico televisivo lo conosce per il suo ruolo di giudice e di inviato in numerose trasmissioni come MasterChef Italia, Junior MasterChef Italia, Quelli che il calcio, Celebrity MasterChef Italia;

e ancora Bruno Barbieri – 4 hotel, MasterChef All Stars Italia e Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo.

Nel 2020 torna in tv con la decima edizione di MasterChef Italia, affiancato da Antonino Cannavacciuolo e da Giorgio Locatelli.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie riguardo la sua vita privata, vista l’estrema riservatezza dello chef. Non è noto se abbia o meno una fidanzata, una moglie o dei figli. Presumibilmente è single senza prole.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di un milione di followers, con i quali condivide quotidianamente ricette e consigli culinari.

In passato, ha confessato di aver avuto un rapporto piuttosto turbolento con la sua famiglia, in particolare con il padre, che ha conosciuto soltanto in età adulta.

A tal proposito, ha rivelato di aver ricorso alla terapia psicologica, per allontanare da lui l’idea che il genitore non approvasse la sua scelta di seguire la carriera culinaria.