Chi è Brando Giorgi a L’Isola dei famosi 2021: età, moglie, figli e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sul bellissimo attore, ora nel cast del reality show condotto da Ilary Blasi.

Il suo vero nome è Lelio Sanità di Toppi ed è uno degli attori più amati della sua generazione.

Desiderato da migliaia di donne, ha intrattenuto il pubblico con fiction italiane di successo. Ora, sbarcherà come naufrago sull’isola più famosa.

Chi è Brando Giorgi

Nasce a Roma, il 21 maggio del 1966, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi 54 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

Negli anni ’90 studia recitazione e debutta come protagonista nel film Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi.

Recita anche in Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo e nel frattempo lavora come modello e testimonial in alcune campagne pubblicitarie, per brand come Valentino, Pignatelli e Trussardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

Prende parte a Incantesimo 3, Vivere, Il Re muore, Mogli a pezzi e a molti altri progetti.

Nel 2007 è tra i concorrenti del reality show di Rai 1 Notti sul ghiaccio 2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

Poi è nel cast di Io non dimentico, Il sangue e la rosa, Tieni a me – L’età delle parole, Centovetrine e Camera Café.

Nel marzo del 2021 entra nel cast del reality show de L’Isola dei famosi, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Vita privata e curiosità

Per molti anni è stato fidanzato con la celebre cantante Mietta.

Attualmente, invece, è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco. La coppia ha due figli: Camilla e Niccolò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brando Giorgi (@brandogiorgi)

L’attore è molto attivo su Instagram, dov’è seguito da più di mille followers e dove pubblica spesso scatti relativi alla sua vita quotidiana.