Chi è Bianca, la figlia di Paul Gascoigne de L’Isola dei famosi: età, fidanzato e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sulla bellissima figlia di uno dei naufraghi di quest’attuale edizione del reality di Canale 5.

Paul Gascoigne si sta facendo notare da tutti all’isola con la sua simpatia e la genuinità che lo contraddistinguono.

Aumenta l’interesse anche nei confronti della sua vita privata e in particolare di quella bomba sexy che è considerata sua figlia Bianca.

Ecco che scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei!

Chi è la figlia di Paul Gascoigne

Si chiama Bianca Gascoigne la figlia del nuovo naufrago de L’Isola dei famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

E’ una vera e propria celebrità sui social e ha posato come modella per Nuts, Zoo e Loaded.

Ha partecipato anche a Love Island e ha presentato Big Brother’s Big Mouth nel 2008.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

E’ appassionata di canto e per questo ha partecipato a X-Factor 2012, dov’è arrivata fino ai Boot Camp.

La giovane è nata a Hertfordshire, il 28 ottobre del 1986, sotto il segno zodiacale dello Scoprione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

Nel 2017 ha partecipato al Celebrity Big Brother e ora è una vera e propria star sui social.

Di recente, la giovane Bianca ha scelto di posare per un calendario sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

Vita privata e curiosità

La giovane è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 328mila followers.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto. Pare che la donna non sia impegnata a livello sentimentale e non abbia quindi nessun fidanzato al suo fianco.