Biagio Izzo età, figli, moglie e curiosità: tutto sul comico di Made in Sud e La Sai l’ultima?

Chi è Biagio Izzo

Nasce a Napoli, il 13 novembre del 1962, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Appassionato del mondo dello spettacolo, inizia la sua carriera con il duo Bibì&Cocò, che forma assieme a Ciro Maggio.

Nel tempo, si fanno largo nel folto e competitivo panorama partenopeo e ottiene grande popolarità grazie alle musicassette. Il duo viene contattato sempre più spesso per eventi e manifestazioni, fino a quando la carriera di Izzo non subisce un cambio di marcia.

Arriva, infatti, il successo con TeleGaribaldi, seguito da quello su TeleNapoli: queste esperienze gli valgono anche le prime apparizioni a livello nazionale!

La svolta per l’artista arriva nel 1997, quando partecipa a Macao, la trasmissione in onda su Rai 2, dove riesce a farsi notare. Al cinema, prende parte a film come Quel ragazzo del curva B, L’amico del cuore, Amore a prima vista, Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas, Matrimonio al sud e tantissimi altri.

Izzo partecipa anche a numerosi programmi tv, che lo hanno incoronato come uno dei comici più amati del piccolo schermo: tra questi compaiono sicuramente Buona Domenica, Stasera mi butto, Made in Sud e La sai l’Ultima?.

Vita privata e curiosità

Izzo ha avuto due figlie, Alessia Izzo e Valeria Izzo, nate nel corso della relazione tra il comico e la prima moglie Teresa, da cui ha poi divorziato.

Successivamente, ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele, nati invece dalla seconda moglie, la modella Federica Apicella, che l’attore ha sposato a Napoli, il 30 agosto del 2008.

Nel 2018, è diventato nonno per la prima volta grazie alla primogenita Alessia Izzo, che ha messo al mondo il piccolo Lorenzo, che adesso ha 2 anni.