E’ il momento di conoscere meglio Antonio Guzzardo, il nuovo concorrente di Love Island.

Antonino Guzzardo: vita privata

Antonino è uno dei concorrenti più amati di Love Island, scopriamo di più sulla sua vita privata.

Lui è un pugile dilettante e sportivo di 28 anni originario della provincia di Palermo, precisamente a Partinico.

E’ nato il 22 novembre 1992 sotto il segno del Sagittario ed è un ragazzo che ama stare al centro dell’attenzione e molto espansivo.

Oltre a praticare boxe fa anche altri sport, come si può notare sul suo profilo Instagram.

Infatti ama ballare, fare mountain bike e fare pesi in palestra.

Nonostante sia impegnato in queste diverse attività, il ragazzo ama studiare, infatti è iscritto all’Università Unipegaso, la facoltà non è ancora nota.

Ora Antonino sta cavalcando l’onda del successo per la sua partecipazione come single a Love Island.

Ha partecipato al programma per fare nuove conoscenze e magari trovare l’amore.

Antonino Guzzardo a Love Island

Grazie al suo fisico sportivo e al suo carattere solare è sempre circondato da tantissime ragazze.

Infatti ha raccontato i suoi vari problemi di “cuore”, addirittura i suoi amici lo chiamano “tir” perché si caccia sempre in un mare di guai in amore.

Nel programma condotto da Giulia De Lellis, si è fatto notare per il suo modo di fare molto estroverso e vivace.

Insieme a lui partecipano anche Daniel Dolhescu, Giulietta Romano, Denis Bergamini, Cesare Pontigia, Rebeca Di Filippo, Cristina Carpana, Christian Badjang, Giulia Betturri, Monica, Manuel Pirelli, Wolf.

Però Antonino nelle prime puntate non è riuscito a relazionarsi subito con le altre single.

Ma dopo un po’ di tempo si è avvicinato a Rebeca, che purtroppo ha scelto Cesare dopo poco.

Tra concorrenti e Bombshell che entrano per mettere in crisi i partecipanti, Antonino sicuramente ne combinerà di tutti i colori.

In un gioco ci sono stati dei baci con Giulia, con la quale ha avuto anche qualche discussione, ma sembra che ci sia un forte interesse tra i due.

Il pubblico già lo ama, sui social ci sono già varie fan page su di lui.

