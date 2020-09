Chi è Antonia Liskova: età, marito, curiosità dell’attrice di Nero a metà

La bellissima attrice di successo torna in tv con L’Allieva e Nero a metà, scopriamo qualche curiosità su di lei

Dall’infanzia al successo, fino ad arrivare alla vita privata dell’attrice Antonia Liskova!

Chi è Antonia Liskova

Nasce a Bojnice, il 25 marzo del 1977, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Nata in Slovacchia, a 18 anni si trasferisce in Italia.

Lavora prima come cameriera a Roma, poi come modella e in campo pubblicitario, per poi intraprendere la carriera di attrice, alternandosi tra cinema e televisione.

Ha recitato in C’era un cinese in coma diretto da Carlo Verdone, in Promessa d’amore per la regia di Ugo Fabrizio Giordani, Via Zanardi 33, Incantesimo 6 e in molti altri progetti.

Dal 2018 al 2020 fa parte del cast della serie tv di Rai 1 “Nero a metà”, per la regia di Marco Pontecorvo e nel 2020 recita nella terza stagione de “L’Allieva”, in onda sempre su Rai 1.

Vita privata e curiosità

Nel gennaio 2010 si sposa a Roma nella chiesa di Sant’Alessandro con il chirurgo plastico Luca Ferrarese, da cui nel 2005 ha avuto la figlia Liliana.

Nel 2012 i due si separano. Attualmente è legata al produttore e regista teatrale Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak.

La donna lo ha definito come la sua anima gemella. Anche Guidi ha una figlia nata da una precedente relazione.

I due stanno insieme ormai da diversi anni. Si vocifera che la coppia si sposerà presto: la proposta è arrivata a sorpresa durante una puntata del programma “Vieni da me” su Rai 1.

Non ci rimane che rivolgere i nostri auguri alla coppia e, nell’attesa delle nozze, vedere Antonia Liskova tra i protagonisti de L’Allieva 3 e di Nero a metà!