Tutto su Ana Quiles Boix, giornalista di Notti Europee: dal fidanzato ai drammi vissuti in giovane età

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla bellissima e talentuosa giornalista spagnola di Notti Europee.

Avete mai visto Ana Quiles Boix? La giovanissima giornalista originaria della Spagna, diventata in poco tempo molto famosa nel nostro Paese.

Siete curiosi di scoprire tutte le curiosità su di lei? Continuate a leggere!

Chi è Ana Quiles Boix

Ana Quiles Boix nasce a Elche, un piccolo paesino di Madrid. Ora ha 30 anni e vive in Italia.

In passato, però, si è trasferita a Miami, dopo di che in Italia.

Appassionata di sport, e in particolare di calcio, la giovane è volata in Italia il 4 luglio del 2016, dove ha iniziato a lavorare come giornalista sportiva.

Ora, Ana è corrispondente in Italia per Deportes Cuatro (Gruppo Mediaset España) e corrispondente nella trasmissione di Notti Europee.

Vita privata e curiosità

La vita di Ana Quiles Boix non è stata purtroppo molto facile. La donna, infatti, ha vissuto, sin da piccola, seri problemi economici che le hanno complicato la strada per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

E’ arrivata in Italia con una borsa di studio, che le ha consentito di praticare la professione giornalistica.

La donna non ha mai nascosto di aver dovuto affrontare momenti difficili legati alla solitudine e alla mancanza di lavoro.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Ana Quiles Boix, la donna ha dichiarato di non essere innamorata e di essere single.

L’ultima relazione che ha avuto è finita da poco tempo ed è stata proprio con un uomo italiano.

La giornalista non esclude di poter incontrare l’uomo della sua vita a breve e di poter costruire con lui un futuro pieno di amore.