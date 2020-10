Chi è Allegra Galimberti, moglie di Nicola Porro? Vita e Carriera

Allegra Galimberti, chi è la bellissima moglie del conduttore televisivo e famoso giornalista Nicola Porro? Vita privata, carriera e curiosità.

Chi è Allegra Galimberti, la splendida moglie di Nicola Porro il conduttore di Quarta Repubblica?

La trasmissione da lui condotta andrà in onda questa sera, lunedì 5 ottobre2020, su Rete4 in prima serata.

Biografia della donna in carriera Allegra Galimberti: una vita mantenuta estremamente privata tra mondo della moda e famiglia.

Vita e carriera di Allegra Galimberti

Non si sa molto sulla vita di Allegra Galimberti poiché estranea al mondo della televisione e totalmente immersa nel suo lavoro: ha una carriera nella moda. Ama mantenere la sua privacy e anche il marito, Nicola Porro, ci tiene a non far puntare i riflettori su di lei o sui figli.

Si sono conosciuti a Milano e il loro reciproco sentimento d’amore li ha condotti all’altare. Hanno avuto due splendidi figli insieme: Ferdinando e Violetta.

Sui social Nicola Porro non posta molte fotografie della famiglia ma in alcuni scatti si vede che grande legame c’è con la consorte.

Allegra è una donna solar e sorridente, le poche fotografie che il marito ha di lei sul profilo Instagram la ritraggono al mare durante le vacanze di famiglia.

Curiosità e famiglia

TheSocialPost specifica che il famoso giornalista e conduttore televisivo Giuseppe Porro come anche la sua consorte non amano mettere sotto le luci della ribalta la loro vita familiare e il loro matrimonio. Preferiscono mantenere un alone di mistero sulla loro vita privata, una scelta condivisa da molti personaggi della Tv oramai.

Giuseppe in un’intervista a Visto aveva raccontato di essere approdato nella terra del divertimento in età giovanissima e conserva degli splendidi ricordi di quell’epoca. Era un giornalista giovane e talentuoso in cerca di fama e successo:

Da ragazzo ero libertino, Quando mi sono sposato però ho messo totalmente la testa a posto.

L’amore lo ha rimesso sulla strada giusta, come si legge su DiLei.it, Allegra è stata l’ago della bilancia che gli ‘ha fatto rimettere la testa apposto’ e oggi i due sono molto legati.

I figli sono il loro piccolo tesoro ed entrambi spendono tempo ed energie per preservarli da gossip e cronaca rosa. Non rendono pubbliche molte foto dei loro figli e soprattutto non pubblicano mai fotografie in cui si possa intravedere totalmente il loro viso.

Durante l’emergenza Coronavirus, il conduttore Nicola Porro ha contratto il Covid a metà marzo 2020 ed è stato messo in quarantena come tutto il team televisivo che ha lavorato con lui. Si presuppone che sia stato contagiato da Zingaretti.

Non ci sono state indiscrezioni che abbiano confermato se la moglie oppure i figli abbiano contratto il virus come lui, si suppone quindi che il conduttore fosse l’unico contagiato del nucleo familiare.

Certamente non sarà stato facile per lui tanto quanto per la moglie Allegra gestire una tale situazione. Ora Porro sta bene ed è in piena salute, ha sconfitto il virus ed è tornato alla sua quotidianità.