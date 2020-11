Chi è Alessio Selvaggio, concorrente di All Together Now: età e curiosità

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi ad Alessio Selvaggio, uno dei partecipanti del programma di Canale 5, All together Now.

Approfondiamo insieme il profilo di Alessio Selvaggio, cantante diventato noto grazie alla partecipazione a All Together Now!

Chi è Alessio Selvaggio

Nasce a Palermo, il 3 settembre 1994 e ha quindi 26 anni.

Appassionato di musica sin da piccolo, lavora come agente immobiliare fino ai 22 anni, dopo di che sceglie di dedicarsi interamente alla sua passione.

Si forma presso la Shakespeare theatre academy di Tony Colapinto, dopo di che, nel 2018, entra nella scuola di X-Factor, bloccandosi, però, ai BootCamp.

Con il collega Vittorio forma un duo, che si esibisce presso eventi.

Nel 2020 diventa noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla trasmissione di Canale 5, condotta da Michelle Hunziker, All Together Now.

Nel corso della trasmissione, si è esibito nel brano “Il Regalo più grande” di Tiziano Ferro. Nel frattempo, esordisce nell’ambito discografico con il singolo dal titolo “Amore Diverso”.

In passato, si è esibito nella kermesse chiamata La Voce del Mare, a Terracina, condotta da Anna Tatangelo, che lo ha riconosciuto a All Together Now, dove è giudice.

Vita privata e curiosità

Alessio è molto attivo su Instagram, dove vanta un seguito di 6 mila followers circa.

Il giovane ha una sorella, affetta da sindrome di down, a cui è molto legato. Il cantante è sensibile anche alle tematiche LGBT+ e il suo singolo è stato molto apprezzato dall’intera comunità.

Amante dei tatuaggi Maori, ne ha tantissimi su tutto il corpo. Secondo alcune fonti, sembra che inizialmente la madre non condividesse questa passione di Alessio.

Alessio si definisce un vero e proprio spirito libero: ama cantare in modo libero e disinvolto, senza schermi di sorta.