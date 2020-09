Chi è Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa e di Antonio Logli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi ad Alessia Logli, la bellissima figlia di Roberta Ragusa e di Antonio Logli.

Approfondiamo la figura della bellissima 19enne diventata nota anche per il caso di cronaca nera che ha coinvolto i genitori.

Il terribile caso di Roberta Ragusa

Quello di Roberta Ragusa è un caso di cronaca nera che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana per molto tempo.

Le indagini sulla scomparsa della donna, avvenuta il 13 gennaio del 2012 da San Giuliano, sono durate tanto e hanno portato alla condanna del marito, Antonio Logli, in via definitiva a 20 anni per omicidio e distruzione di cadavere.

Sarebbe stato Antonio Logli, quindi, a uccidere la moglie Roberta Ragusa, dopo di che avrebbe iniziato, come se nulla fosse, a convivere con Sara Calzolaio.

Assieme a loro, i due figli di lui e della compianta Roberta Ragusa, Alessia e Daniele Logli. In particolare su Alessia ci soffermiamo, per scoprire qualcosa di più su di lei!

Chi è Alessia Logli

Alessia Logli ha 19 anni e ne aveva soltanto 11 quando il padre Antonio Logli avrebbe ucciso la madre, Roberta Ragusa.

Oggi, Alessia vive a Pisa ed è diventata una giovane e bellissima donna, molto seguita sui social. In particolare su Instagram, vanta un seguito di quasi 10 mila follower.

Ha partecipato a vari concorsi di bellezza ed è arrivata in finale a Miss Grand Prix proprio quest’anno, nel 2020. Al momento sembra che la giovane sia disponibile anche come fotomodella, visto il suo contatto attivo per gli shooting.

Alcuni haters hanno criticato le foto della ragazza come ad esempio lo scatto in cui immortala il tatuaggio con il nome della sua mamma scomparsa, ma Alessia ha chiarito che nel suo profilo IG vuole mandare il messaggio di rinascita nonostante il grande dolore che l’ha segnata.

Dal suo profilo Instagram non è chiaro se sia impegnata sentimentalmente. Sembra di no, perché nei suoi scatti compare sempre da sola o in compagnia delle amiche!