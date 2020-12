Chi è Aiello, cantante a Sanremo 2021: età, fidanzata, flirt e curiosità – FOTO

Dall’infanzia al successo con Arsenico, fino all’indiscrezione sul Festival di Sanremo 2021. Scopriamo tutto sul cantante Aiello.

Aiello è un artista calabrese molto conosciuto nella scena romana dell’indie pop. Il cantante ha raggiunto il successo con il singolo Arsenico, con oltre 70 mila copie vendute.

Di recente è stato ospite di Amici 20, dove ha presentato il suo ultimo brano, dal titolo Che canzone siamo. Adesso trapela che potrebbe essere uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021.

Scopriamo tutto su questo cantante, tra i più amati dal pubblico amante dell’indie pop italiano!

Chi è Aiello

Nasce a Cosenza, il 26 luglio del 1985, sotto il segno zodiacale del Leone. Si diploma al Liceo scientifico, dopo di che si laurea all’Università della Calabria in Scienze della comunicazione e si specializza in Economia alla Luiss.

Studia pianoforte e violino da quando ha 10 anni e canta da quando ne ha 16. Nel 2011, partecipa alle audizioni del Festival di Sanremo e pubblica il singolo Riparo.

Nel 2012 prende parte al programma di Rai 1 Di che talento sei?, ma il successo arriva nel 2019 con il singolo Arsenico.

Nel 2020 gira voce che sia tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2021.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Aiello. Non è noto se abbia una fidanzata o meno e in una vecchia intervista rilasciata a Le Iene aveva dichiarato di essere single.

Di recente, sono circolate alcune indiscrezioni in base alle quali Aiello avrebbe una relazione in corso con l’ex di Leonardo Pieraccioni, l’attrice ed ex gieffina Laura Torrisi. Nessuno dei due, però, ha per il momento confermato il rumor.

L’artista è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 254mila followers.