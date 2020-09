Chi è Abigail Barwuah: età, figlio, curiosità della sorella di Enock e Balotelli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla sorella naturale di Mario Balottelli e di Enock Barwuah, concorrente del Gf Vip.

Chi è Abigal Barwuah

Nasce in Ghana nel 1989 e oggi ha 31 anni.

La donna è nota per essere la sorella naturale di Mario Balotelli, noto calciatore italiano, e di Enock Barwuah, tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Per questo, ottiene grande notorietà e nel 2010 è ospite al “Chiambretti Night”. Nel 2011 partecipa all’ottava edizione del reality show L’Isola dei Famosi, nel gruppo dei “parenti di”.

Nel 2012 appare sul calendario Fotomodelle assieme a Cristiana Mirò ed Elena Morali. Abigail ha più volte dichiarato di voler fare la modella.

Vita privata e curiosità

Nel 2013 ha avuto un figlio, Kendrick, nato nel corso del matrimonio con l’ex calciatore dell’Inter, Obafemi Martins, detto Oba Oba. La famiglia vive Seattle.

La donna è figlia di Thomas Barwuah e di Rose, con i quali ha vissuto a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Oltre a Mario e Enock, ha un altro fratello, Angel.

Nel 2012 Abigail è al centro di uno scandalo per alcune foto che la ritraggono in atteggiamenti piccanti con Sara Tommasi, che tra l’altro è stata fidanzata con il fratello Mario Balotelli.

Le due erano state pizzicate in una vasca idromassaggio di una spa italiana, mentre si baciavano e si massaggiavano.

Al tempo, le immagini furono uno choc per il calciatore, che era in ritiro con la nazionale italiana per gli Europei 2012 in Polonia e Ucraina.

In effetti, Abigail e Mario non sono mai stati particolarmente legati, anzi; la giovane, nel corso del tempo, ha attaccato spesso il calciatore:

“Mario è egoista, forse non vuole che io ‘sbocci’, ma che rimanga quella di prima e che gli ‘sbavi’ dietro. gli dà fastidio che qualcun altro della famiglia possa diventare famoso.”

Chissà se i due fratelli recupereranno mai il loro rapporto, noi glielo auguriamo!