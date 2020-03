Gli scrivi sempre tu per prima? Cosa svela sulla tua relazione e cosa dovresti fare

Non tutte le relazioni sono identiche. A volte ci sembra di vivere un sentimento per una persona completamente diverso da quello provato per altre in passato. La cosa ci sembra più chiara quando notiamo che siamo sempre noi a cercare il partner. Una relazione sana vive di equilibri, quando si sbilancia può avere un nefasto destino. Può essere sciocco lamentarsi del fatto che sia sempre tu a scrivergli per prima ma questa abitudine potrebbe svelare alcuni punti oscuri sul tuo rapporto sentimentale.

Perché sei sempre tu a cercare il partner?

La comunicazione è davvero fondamentale in una relazione soprattutto quando la si vive a distanza come accade oggi ai tempi del Coronavirus. Ti sembra che tu faccia di tutto per non interrompere mai una conversazione? sei sempre tu a cercare nuovi spunti, a fare complimenti? In sostanza, sei sempre tu a mettere in moto una conversazione? Ecco ciò che svela questo tuo atteggiamento.

A volte, quando la ricerca del partner parte sempre da te sembra quasi tu stia facendo uno sforzo o che sia un obbligo farlo e non aspettare che parta tutto dall’altra parte. Ti senti poco importante, non apprezzata e ovviamente questo nuoce a te stesso. Fai così tanto per lui e non ricevi abbastanza. La sensazioni che avverti è quella di non essere amata a sufficienza. Ti risponde ma non ti cerca, come se potesse fare tranquillamente a meno di te.

Tutto questo, significa forse che può stare bene anche senza di te? Che può fare a meno di chiamarti e sentirti?