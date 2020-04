Chernobyl, la nube tossica avvelena l’aria di Kiev

Gli incendi nell’area di Chernobyl non si sono spenti del tutto, formando una nube tossica che sta rendendo Kiev la città che ora è la più inquinata al mondo. Grazie alle piogge e al lavoro di 800 pompieri, si sono spenti 2 dei 4 roghi iniziali. Ora il forte vento sta rendendo difficile spegnerli definitivamente. Dai satelliti i roghi sono visibili, e ci sono una serie di incendi in corso.

Il 20 di aprile il ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov, ha spiegato a che punto è la situazione via twitter. A Chernobyl c’erano ancora 4 incendi, individuati per mezzo di voli aerei. I focolai attivi rimangono 2 a Zhytomyr. Sono usati 3 elicotteri, mezzi terrestri e oltre 600 persone attrezzate.

“Le previsioni per il vento non molto buone, per oggi sono fino a 20 m/ s, è un forte vento. Le forze di terra e l’aviazione sono al lavoro. Gli sforzi principali sono stati mirati a contenere quattro punti in cui erano presenti cespugli e resti di legname e una torbiera in fiamme”.