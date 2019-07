Chernobyl, dopo il disastro la rinascita: l’idea del Presidente stupisce tutto il mondo

Chernobyl, se il Presidente decide di stravolgere lo status quo, dopo anni di disastro, che cosa succede?

Dopo anni dal disastro di Chernobyl il Presidente attua un’idea che sta dividendo le opinioni di tutto il mondo. Che cosa vuole fare?

Dal disastro alla serie televisiva

Mostrare al mondo intero scienziati, ecologisti e turisti il nuovo volto di Chernobyl, dopo il disastro causato dall’uomo è il minimo.

Ideale come scenario per la serie televisiva andata appena in onda, non solo come fatto storico da far conoscere nei minimi dettagli ma anche per riportare alla luce un luogo degno e meritevole di attenzioni.

Il Presidente non si tira indietro:

“E’ giunto il tempo di cambiare”

Numerose furono le vittime dell’esplosione delle centrale nucleare e migliaia i casi di tumori registrati dopo l’esposizione alle radiazioni.

Le autorità, oggi, assicurano che il livello di radiazioni, sarebbe contenuto, almeno nelle aree che si potranno visitare, saranno consigliate visite breve, in modo da ridurre l’esposizione degli utenti al minimo.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole trasformare l’area di Chernobyl in una attrazione turistica ufficiale.

Attualmente, quelle aree sono abbandonate. Per una nuova nuova riqualificazione del territorio, il Presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che progetta una nuovo assetto del territorio dopo la catastrofe.

Dalla catastrofe all’attrazione turistica

Il Presidente ucraino annuncia alla BBC, che trasformerà l’area di Chernobyl in una attrazione turistica ufficiale.

“Saranno creati corridoi verdi per i turisti”.

Da sempre, il sito intorno alla centrale nucleare è stato luogo di attrazione turistica: tantissime le persone, in cerca di chissà quali strane emozioni, hanno attraversato il luogo della catastrofe ambientale e sociale. Storia o curiosità, non importa ora il Mondo potrà conoscere lo scenario che ha cambiato la storia dell’umanità.

Ad incrementare il numero dei turisti è stata sicuramente la serie televisiva trasmessa da su Sky Atlantic.