Che cosa è accaduto allo chef morto a New York Andrea Zamperoni? Ecco i risultati dell’autopsia che si attendevano da tempo.

La misteriosa morte di Andrea Zamperoni

Era il 21 agosto quando è stato trovato morto in una stanza di un motel, nel quartiere del Queens a New York. Il professionista italiano era sparito dopo aver salutato i suoi colleghi il venerdì sera ed è stato visto l’ultima volta salendo sulla sua auto.

Il lunedì immediata la reazione di preoccupazione da parte dei colleghi, che hanno prontamente contattato i familiari già in ansia per non aver ricevuto la solita chiamata da New York verso l’Italia.

Dopo la telefonata di una persona il ragazzo è stato trovato privo di vita, avvolto in un tappeto e buttato nella spazzatura del Motel. Emergerà successivamente che dopo il suo decesso avrebbero voluto tagliarlo a pezzi per liberarsi del corpo.

La salma è rientrata in Italia ed è stato svolto il funerale per l’ultimo saluto da parte dei familiari e degli amici.

Angelina Barini è la prostituta accusata di omicidio anche se continua a dichiararsi innocente e continuano le indagini per trovare i suoi complici.

Gli inquietanti risultati dell’autopsia

C’è stato un mistero in merito all’autopsia, svolta negli Stati Uniti in questo lungo periodo. Dalle prime indiscrezioni viene confermato che il ragazzo sarebbe deceduto a seguito di un mix di alcol e droga.

E’ il quotidiano Il Giorno a riportare l’indiscrezione, che arriva oltre un mese dal suo decesso. Le cause della morte sono quindi da reputarsi accidentali ma c’è l’ipotesi che sia stato drogato appositamente, per essere derubato o altro.

Le indagini vanno avanti, alla ricerca dei complici della prostituta e altri indizi importanti.