Cheesecake tiramisù con wafer e Nutella senza uova, semplicissima

Cheesecake tiramisù con wafer e nutella: la ricetta super golosa per una merenda da leccarsi i baffi! Senza cottura, senza uova e anche gluten free.

Regalatevi una merenda golosissima preparando la nostra cheesecake tiramisù con wafer e nutella!

Un dolce davvero delizioso e molto facile da preparare, adatto anche ai celiaci grazie ai wafer gluten free!

Senza uova e senza cottura, così facile che la preparerete ad occhi chiusi!

La base della cheesecake è fatta con i wafer senza glutine e la farcia è aromatizzata alla nutella e al caffè, che bontà!

Senza dubbio è una ricetta un po’ calorica ma ogni tanto è bene concedersi uno strappo alla regola abbandonandoci alle leccornie!

Non preoccupatevi per le calorie extra, sarà sufficiente non esagerare con le porzioni e la prova costume sarà salva!

Cheesecake tiramisù con wafer e nutella: Ingredienti e Procedimento

Ingredienti

Se usate biscotti wafer senza glutine la cheesecake è adatta anche per chi soffre di celiachia, ricetta gluten free.

230g biscotti wafer glutenfree

60g zucchero bianco

80g burro

200g panna fresca

250g mascarpone

1 tazzina di caffè espresso

4 cucchiai di nutella

Procedimento

Prendete una tortiera apribile da 20 cm e rivestite la base con della carta forno. Scaldate il burro a bagnomaria e tritate i biscotti wafer in una ciotola , dovranno essere polverizzati. Unite il burro sciolto non bollente ai wafer, compattate e stendete la base nella tortiera. Aiutatevi a stenderla bene con le mani o con il dorso di un cucchiaio. Una volta realizzata la base della cheesecake riponetela a raffreddare in freezer per una mezzora. Prepariamo nel frattempo la farcia! Ammorbidite con un cucchiaio il mascarpone, unite anche il caffè e solo 3 cucchiai di nutella! Il resto della nutella servirà, come i restanti 50g di wafer, per la decorazione finale. Montate la panna con lo zucchero, quando sarà ben soda unitela al resto dell’impasto con una spatola: mescolate con delicatezza dal basso verso l’alto per non smontare la panna. Prendete la base della cheesecake dal freezer e versateci la farcia, livellate bene con una spatola la superficie affinché sia omogenea e liscia. Mettetela 30 minuti in freezer e poi decoratela. Decoriamo la torta: scaldate a bagnomaria la nutella rimasta e colatela sopra la cheesecake, se avete altri biscotti wafer avanzati potete sbriciolarceli sopra a pezzettoni!

Riponete in frigorifero la cheesecake tiramisù con wafer e nutella per circa 3 ore prima di servirla, buona merenda!

