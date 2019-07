Cheesecake al limone dietetica: ecco la ricetta

Ami la cheesecake ma temi che possa essere un vero e proprio attentato alla tua linea? Ecco una ricetta che ti permetterà di realizzare una cheesecake leggera e dietetica.

Cheesecake al limone dietetica: la ricetta

Prima di tutto, procurati tutti gli ingredienti che ti occorrono per realizzare la cheesecake al limone dietetica:

Ingredienti:

Per la base:

130 grammi di datteri

50 grammi di farina di cocco

70 grammi di farina di mandorle

20 grammi di sciroppo d’acero

Per la cheesecake:

600 grammi di ricotta leggera

20 grammi di sciroppo d’acero

Succo di limone

la scorza di un limone

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Preparazione della base

Per prima cosa, mescola i datteri e lo sciroppo d’acero in un frullatore. Fatto ciò, aggiungi la farina di mandorle e quella di cocco: mescola fino a quando non ottieni una pasta croccante.

Dopo questo passaggio, inizia a riempire la base di uno stampo con la miscela appena preparaqta e lasciala raffreddare in frigorifero.

Preparazione della torta

Passiamo, ora, alla preparazione della torta. A questo punto, devi mescolare ricotta, succo di limone, sciroppo d’acero, estratto di vaniglia e scorza di agrumi.

Una volta completato questo passaggio, riponi tale miscela in una casseruola che dovrà essere portata ad ebollizione.

Lascia freddare per 30 minuti: passato questo tempo, devi versare il tutto sul biscotto.

La torta deve essere riposta in frigo per due ore o anche di più prima di poter essere portata in tavola e servita, divisa in fette.

Anche se si tratta di una buona torta fredda, ideale per l’estate, non è consigliabile servirla a persone che soffrono di diabete, in quanto in essa saranno comunque presenti zuccheri vegetali.

Inoltre, è da sconsigliare l’assaggio anche alle persone che, di norma, hanno intolleranze o allergie al limone e agli agrumi in generali, nonché a quelle che soffrono di ulcere gastriche o disturbi renali.