Che tempo che fa, anticipazioni 25 ottobre: De Luca ospite in studio

Torna il consueto appuntamento con la trasmissione condotta da Fabio Fazio, in studio il 25 ottobre ci sarà anche il Governatore Vincenzo De Luca.

Il prossimo possibile lockdown e gli scontri a Napoli tra i temi caldi trattati nella puntata del 25 ottobre di Che tempo che fa.

Anticipazioni del 25 ottobre: in studio De Luca

La puntata di domenica 25 ottobre della storica trasmissione condotta da Fabio Fazio e Filippa Lagerback con la partecipazione dell’esplosiva Luciana Littizzetto si affaccia ad un nuovo appuntamento su Rai3.

In studio ampio spazio sarà data alla questione più calda del momento, l’emergenza da Covid-19 con al centro la questione del lockdown e delle altre misure restrittive.

In particolare si parlerà degli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato la Campania in seguito all’annuncio del prossimo lockdown.

Gli scontri con le forze dell’ordine e la guerriglia avvenuta a Napoli infatti hanno sollevato una querelle tra sostenitori del lockdown e chi rifiuta con forza l’ipotesi.

In trasmissione il Governatore De Luca spiegherà le ultime decisioni prese dalla Regione Campania, rispondendo a critiche ed accuse.

Che Tempo che fa: tutti gli ospiti della domenica di Rai3

L’appuntamento con Che tempo che fa è tutte le domeniche ale 20.00 su Rai3 e nel cast ci saranno come sempre anche i comici Enrico Brignano e Nino Frassica ed il giornalista e conduttore Gigi Marzullo.

A curare l’approfondimento sulle tematiche d’attualità più controverse sarà sempre Roberto Saviano.

Tra gli altri ospiti previsti oltre a De Luca altri esponenti politici come la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport.

Sempre per parlare d’attualità saranno presenti anche il direttore scientifico della GSK vaccini di Siena, Rino Rappuoli e Vittorio Demicheli direttore sanitario del’ATS Milano.

Spazio poi allo spettacolo con la cantante statunitense LP che presenterà il suo ultimo singolo “The One That You Love” , Francesco Guccini e Walter Veltroni per anticipare il suo romanzo che uscirà il prossimo 29 ottobre dal titolo “Buonvino e il caso del bambino scomparso”.

Nell’ultima parte della serata interverranno inoltre Massimo Lopez, Geppi Cucciari con le anticipazioni del suo atteso programma “Che Succede?” sempre su Rai3 dal 26 ottobre e la conduttrice Francesca Fialdini.

Non resta che collegarsi su Rai3 per le 20.00 con le Anticipazioni di Che tempo che fa e dalle 20.40 per la puntata come riporta anche Quotidiano.net e scoprire tutte le soprese della trasmissione Che tempo che fa.