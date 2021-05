“Che milf”: Elisabetta Gregoraci in bikini non ha rivali, lo scatto è...

Elisabetta Gregoraci, è una vera bomba sexy: il suo ultimo scatto in costume ha fatto impazzire l’intero web.

La showgirl calabrese ha sorpreso tutti, il suo primo bagno al mare si è trasformato in un momento bollente.

Elisabetta Gregoraci, una bomba sexy

L’estate è arrivata, ormai tantissimi vip si recano nelle meravigliose spiagge del sud Italia, tra questi personaggi anche Elisabetta Gregoraci.

In questa settimana è stata spesso nei vari salotti televisivi, ma finalmente ora si può rilassare insieme al suo più grande amore, ovvero il suo bambino Nathan Falco Briatore.

Nato dall’amore con l’imprenditore ed ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta è una mamma super presente, nonostante abbia sempre moltissimi impegni che le rubano tempo prezioso con suo figlio.

Oggi ha deciso di trascorrere una giornata di relax insieme a lui, sotto i primi cocenti raggi di sole.

Ma non ha rinunciato a farsi delle foto sensuali in bikini per i suoi amati fan, vediamoli.

Elisabetta Gregoraci, “Che milf!”

La ex gieffina, pochi minuti fa ha condiviso una serie di foto che hanno fatto impazzire l’intero web.

Le immagini di lei in costume, sono stupende e non sono mancati i commenti del tipo “Uno spettacolo della natura”, “Che milf! una mamma bellissima”, “Sei la più bella di tutte”.

Elisabetta ha anche pubblicato un filmato insieme a Nathan dove insieme raggiungono la riva e toccano con i piedi il mare.

Nella didascalia del post, la showgirl calabrese ha scritto:

“I primi raggi di sole. La prima giornata in spiaggia con il mio cucciolo! l’estate che arriva.”

Il video con Nathan hanno conquistato il cuore dei suoi follower, ma la maggior parte sono rimasti colpiti dai focosi scatti in bikini sul lettino.

Elisabetta è una donna stupenda, impossibile non lasciarle un like: tra i mi piace è saltato all’occhio anche quello del suo presunto flirt, Stefano Coletti.

