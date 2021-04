Che fine ha fatto Vanessa Incontrada? Cosa sta facendo oggi dopo essere finita nel mirino degli haters

Ecco cosa sta facendo oggi l’attrice e conduttrice spagnola, tra le più amate nel nostro Paese.

Vanessa Incontrada è un personaggio televisivo di grande successo, che è riuscito a ritagliarsi un posto importante nel mondo dello spettacolo italiano.

Da un po’ di tempo, però, non si vede più in tv e allora i suoi fan si chiedono che fine abbia fatto. Lo abbiamo scoperto per voi.

Il successo di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è arrivata in Italia che era giovanissima e si è fatta conoscere soprattutto per la conduzione, in compagnia di Claudio Bisio, del programma di Canale 5 Zelig.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Successivamente è riuscita a imporsi come attrice in vari film e fiction per la televisione.

Il suo carisma, la solarità e l’immensa bellezza hanno letteralmente conquistato il pubblico o almeno parte di esso.

C’è stato un momento in cui gli haters si sono scagliati contro la donna e in particolare contro il suo fisico, che è cambiato nel corso degli anni.

Vanessa è però riuscita a reagire e a portare avanti i suoi progetti.

Che fine ha fatto Vanessa Incontrada

La bellissima e talentuosa Vanessa Incontrada è scomparsa dalle scene televisive da un po’ di tempo.

Anni fa è stata giudice del serale di Amici, durante il quale scoppiata una polemica tra lei e un allievo della scuola.

Da quel momento abbiamo visto Vanessa Incontrada sempre di meno.

Ora sappiamo che l’artista spagnola sarà protagonista della seconda stagione di Celebrity Hunted, il docureality realizzato da Amazon prime video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Celebrity Hunted (@celebrityhuntedit)

I nomi del cast sono trapelati lo scorso febbraio, e ora il pubblico non vede l’ora che questa seconda stagione del format venga rilasciata nella piattaforma streaming!