Forse non tutti sanno che Roberta Morise è stata fidanzata con il celebre Carlo Conti ma oggi sembra sparita dalla TV: che fine ha fatto?

Bella, intelligente e simpatica: Roberta Morise, ex prof dell’Eredità, oggi non si vede più in TV. In molti si chiedono che fine abbia fatto, soprattutto perché di recente raccontò di avere dei problemi agli occhi.

Oltre che professoressa de L’Eredità e storica fidanzata di Carlo Conti, Roberta è stata anche ai Fatti Vostri. Oggi si è buttata tutto alle spalle e fa tutt’altro nella vita.

Roberta Morise, che fine ha fatto l’ex di Carlo Conti?

La bellezza di certo l’ha aiutato, ma quello che ha colpito di lei era il carisma. Roberta Morise è riuscita a far innamorare persino Carlo Conti che non è un uomo che si lascia facilmente ammaliare dal fascino femminile.

Come sappiamo, oggi il conduttore è felicemente sposato ed ha anche un adorabile bambino che gli ha fatto riscoprire la bellezza del rapporto padre-figlio che lui purtroppo non ha potuto vivere.

Grazie all’amico Alberto Matano, Roberta torna in pista. Non tutti sanno, infatti che Roberta è da sempre una grande amante del canto.

Con la sua bella voce è riuscita persino a duettare con grandi del panorama musicale italiani tra cui Lucio Dalla e Pierdavide Carone.

Roberta, la sua nuova avventura

Non tutti sanno che Roberta e Pierdavide hanno inciso un brano per l’etichetta Work Entertainment / distribuzione Artist First. I due hanno messo in piedi un omaggio per Rino Gaetano in occasione del settantesimo anniversario dalla nascita del cantautore.

La canzone che hanno deciso di rendere in una bellissima cover? A mano a mano, una canzone che a tutti ricorda Rino Gaetano ma che è stata scritta e cantata da Riccardo Cocciante per la prima volta.

La canzone si può ascoltare su tutte le piattaforme e Roberta (ma ovviamente anche Pierdavide) sta ricevendo tantissimi complimenti. Matano ha voluto omaggiarla condividendo un frammento della sua bellissima cover.