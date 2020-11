Lo abbiamo conosciuto ad Amici 12 in cui si presentò come ballerino. Oggi fa un altro mestiere. Ecco che fine ha fatto Pasquale Di Nuzzo.

Pasquale Di Nuzzo partecipò ad Amici 12. Nel programma, il ragazzo si presentò come ballerino.

Dopo quell’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il giovane ha iniziato una nuova carriera.

In molti si sono domandati che fine avesse fatto. Noi abbiamo la risposta.

Pasquale Di Nuzzo, l’esperienza ad Amici

Pasquale Di Nuzzo si presentò come ballerino alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il giovane entrò a far parte della scuola, nella rosa di ballerini che, in quell’anno, riuscirono a farsi notare agli occhi della giuria.

Nel programma, prese parte alla squadra bianca, capitanata da Emma Marrone.

Dopo questa esperienza, per lui si sono spalancate delle porte davvero importanti.

Cosa fa oggi Pasquale di Pasquale Di Nuzzo

Dopo aver preso parte alla scuola più seguita d’Italia, Pasquale ha avuto un importante ingaggio all’estero.

Il ballerino, infatti, fu scelto per entrare nel cast di La nuova vita di Violetta e in Soy Luna, per le quali si è trasferito in Sud America.

Sul set di Soy Luna ha conosciuto Giovanna Reynaud, con la quale condivide non solo l’amore, ma anche il lavoro. A causa dei rispettivi impegni, i due si vedono ogni tre mesi.

Non è tutto: una delle più grandi soddisfazioni che sono capitate a Pasquale Di Nuzzo, nel corso della sua carriera, dopo Amici, è stato un ingaggio direttamente in Don Matteo con Terence Hill.

Nella fiction della Rai, Pasquale interpreta un ballerino – di nome Jordi – che, a causa di un incidente – ha dovuto rinunciare al sogno di sfondare nel mondo della danza.

Per interpretare al meglio il suo personaggio, è stato a stretto contatto con un ballerino che ha avuto un’esperienza di vita simile a quella vissuta dal personaggio in cui si cala.