Che fine ha fatto Marina Rei? Ecco che cosa fa oggi l’amatissima artista

Vi ricordate di Marina Rei? Ecco che fine ha fatto l’artista di successo che ha conquistato anche il pubblico estero.

Marina Rei era letteralmente scomparsa dalle scene, ma è tornata. Dopo il successo ottenuto negli anni ’90 e nei primi anni 2000, si torna a parlare di lei.

Non ha mai smesso di dedicarsi alla musica e di portare avanti i suoi progetti, che sono sfociati in un album da poco pubblicato. Ecco com’è diventata oggi!

Il successo dell’artista

La consacrazione per Marina Rei avviene nel 1996, quando prende parte al Festival di Sanremo con il brano intitolato “Al di là di questi anni”.

La canzone, ripubblicata per il mercato estero con il titolo “Just like an Angel”, si classifica terza e ottiene anche il premio della critica.

L’ultima volta che avevamo sentito parlare di lei era il 2016, anno in cui è uscito il singolo “Portami a ballare“. Vediamo cosa fa oggi!

Che fine ha fatto Marina Rei

Marina Rei era scomparsa da un po’ di tempo dalle scene musicali e dal settore discografico italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Rei (@marinareiofficial)

Pochi mesi fa è ricomparsa con il nuovo album, dal titolo “Per essere felici”, di cui è stata anticipata la title track.

I singoli estratti che hanno già riscosso grande successo tra i suoi fan, e hanno ottenuto numerosi consensi, sono “Dimenticarci” e “Bellissimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Rei (@marinareiofficial)

L’album in questione arriva dopo 6 anni di assenza dalle scene. In molti si chiedevano che fine avesse fatto l’artista, che fortunatamente è risbucata fuori.

Per i fan, l’album appena uscito è l’ennesima dimostrazione del grande talento della cantante, che è, oltre che interprete, anche autrice e musicista.