Che fine ha fatto Claudia Pandolfi? Dalle violenze alla rinascita

Conosciamo tutti Claudia Pandolfi, l’attrice che è sparita dalle scene cinematografiche e televisive italiane, dopo il successo dei primi anni 2000.

Ora, l’interprete si sta dedicando alla sua vita privata. Ecco che fine ha fatto!

Tempo fa, Claudia Pandolfi ha raccontato di aver vissuto un’esperienza dolorosa quando era soltanto un’adolescente:

“A 16 anni sono stata molestata durante un provino che non non mi piacque da subito, perché era in un appartamento e non in ufficio. Quella persona mi chiese di spogliarmi e di stendermi nuda sul divano. Io scappai lo raccontai alla mia manager di allora”.