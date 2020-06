Sai tutto su Che Dio ci aiuti? Scopriamo insieme alcune curiosità relative alla fiction Rai con Elena Sofia Ricci

Approfondiamo insieme alcune curiosità sulla serie tv di successo, Che Dio ci aiuti, giunta ormai alla sua sesta stagione.

Alcune curiosità su Che Dio Ci aiuti

Il successo della quinta stagione

Lo scorso anno, la Rai aveva trasmesso la quinta stagione della fiction, che era riuscita a registrare una media di quasi 6 milioni di spettatori, pari a circa il 24% di share. È stato proprio il grande successo dell’ultima stagione a spingere gli autori a proseguire con la produzione del telefilm e a realizzarne una sesta parte.

Le repliche della quinta stagione

I fan della fiction si aspettavano di poter vedere, proprio in questi giorni, le puntate della nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Eppure, Rai ha annunciato che, a partire da giovedì 4 giugno 2020, andranno in onda le repliche della quinta stagione. Il motivo? La sospensione delle produzioni italiane a causa del Covid-19.

Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata, il pubblico vedrà suor Angela e suor Costanza attendere una nuova novizia. Nel frattempo, Nico bacerà una sconosciuta, poco prima di rivedere Asia, che porterà notizie sconvolgenti. Infine, Azzurra, rivelerà di voler trasformare il convento in un hotel.

Quando arriva Che Dio ci aiuti 6

Slitta la data di ritorno della sesta stagione della fiction. La nuova season sarà composta da dieci puntate prodotte dalla Lux Vide e andranno in onda su Rai 1 nel 2021. Come rivelato dalla protagonista della fiction, Elena Sofia Ricci, le riprese sarebbero dovute iniziare il 30 marzo, così da consentire la messa in onda all’inizio dell’autunno di quest’anno. Ciò, però, non è stato possibile a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Da dove riprenderà la sesta stagione

Nico aveva affidato Mattia a un istituto, ma Suor Angela lo ha salvato scappando con lui. Gabriele ha preso una decisione definitiva con Teodora. Nico ha denunciato la suora per rapimento, e, dopo l’arresto, la donna è stata scagionata. Ginevra ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti, ma per Nico è troppo tardi. Azzurra, tornata da New York, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo le morti di Guido e Davide.