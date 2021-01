Che Dio ci aiuti 6, spoiler 10/1: la fine di Ginevra e Nico, l’arrivo di Erasmo

Le trame della seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedranno il focus su Ginevra, Nico, Erasmo e naturalmente su suor Angela.

Domenica, 10 gennaio 2021, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Che Dio ci aiuti.

La fiction ambientata ad Assisi e con protagonista suor Angela sarà interessata da incredibili novità nell’intreccio della trama, che si sta infittendo in questa sesta stagione.

In base alle anticipazioni, pare che vi saranno grossi problemi tra Ginevra e Nico, mentre il nuovo arrivato Erasmo Ferri sconvolgerà gli equilibri del convento degli Angeli.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: suor Angela aiuta Erasmo

Nella prossima puntata della fiction, suor Angela tenterà di dare il suo supporto a Erasmo, il nuovo arrivato in convento, che avrà problemi con i suoi vuoti di memoria.

Nel frattempo, Nico cercherà di riavvicinarsi a Ginevra, dopo che i due si sono allontanati pochi giorni prima del loro matrimonio.

Anche la donna farà qualche passo verso di lui, per dimostrargli di essere matura e indipendente.

Infine Monica Giulietti cercherà di riprendersi dalla crisi psicologica che l’aveva colpita.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: è la fine per Ginevra e Nico?

Nella prossima puntata, sia Ginevra che Erasmo cercheranno un lavoro e, per questo, entreranno in competizione.

Pare che i tentativi di Ginevra e di Nico di rimettere le cose a posto saranno vani, tanto che l’uomo cercherà di gettarsi alle spalle la loro storia.

Nel frattempo, Monica lavorerà in ospedale, mentre Azzurra vorrà impressionare sia la piccola Penny che suor Angela.

Infine, quest’ultima avrà dei seri vuoti di memoria, ricominciati dopo l’arrivo di Erasmo nel convento.

I telespettatori dovranno attendere un po’ di tempo prima di scoprire la vera identità del giovane Ferri!

Per tutte le altre novità, non rimane che attendere la messa in onda di Che Dio ci aiuti 6!