Che Dio ci aiuti 6, spoiler guest star: arriva un bellissimo attore straniero!

Un super ospite straniero nei prossimi episodi della fiction con Elena Sofia Ricci? Gli spoiler confermano, ecco tutti i dettagli!

È uno dei più apprezzati e seguiti attori del piccolo schermo e sta vivendo un periodo professionale e sentimentale molto felice.

Avete capito chi è? Ecco intanto tutte le anticipazioni sugli episodi del 18 febbraio 2021 di Che Dio ci aiuti 6!

Che Dio ci aiuti 6, in arrivo una “tigre della Malesia”?

È un periodo fortunatissimo per il bel protagonista turco di numerose soap di gran successo ormai apprezzate e seguite anche nel nostro Paese.

Avete capito finalmente di chi stiamo parlando? Ma del talentuoso attore di DayDreamer, Can Yaman! Il protagonista della soap più amata di Canale 5 sta vivendo un periodo davvero d’oro sia per quanto riguarda la carriera che per la sua vita privata, come la felice nuova love story con Diletta Leotta dimostra.

Attualmente sul piccolo schermo con le puntate in day time e serali di DayDreamer-Le Ali del Sogno, ha iniziato le riprese di una nuova fiction proprio di produzione italiana, che vanta nel cast anche Luca Argentero.

Stiamo parlando di Sandokan: “la tigre della Malesia” avrà il volto ed il fisico di Can, come dimostrano le clip e le foto dal set già postate dall’attore sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Yaman è inoltre apparso in diversi programmi nostrani come Verissimo o C’è Posta per Te, mandando sempre in visibilio le sue fan con i suoi modi di fare gentili ed il suo perfetto italiano.

Ma il periodo fortunato di Can non sembra voler arrestarsi: dopo essere apparso nello spot di una pasta molto conosciuta infatti, Can è atteso in un’altra fiction di grande successo.

Stiamo parlando di Che Dio ci aiuti 6 in onda il giovedì in prime time su Rai 1! A rivelare l’incredibile spoiler sarebbero alcuni fonti attendibili come riporta Tv Soap.

Il bell’attore turco starebbe per sbarcare sul set nei prossimi giorni, il 17 ed il 18 febbraio infatti Can prenderà parte alle riprese con un’apparizione su cui ancora però si cela il mistero.

Non si sa infatti che ruolo interpreterà Can né quando verranno mandati in onda gli episodi con lui ma non dovremo attendere molto. Si prevede infatti che potremo vederlo nelle puntate finali della stagione.

Trame prossimi episodi del 18 febbraio

Mentre le fan del bel Can sognano di vederlo nella fiction, su Rai 1 prosegue la messa in onda delle puntate già girate, e la prossima puntata sarà proprio giovedì 18 febbraio.

Nei due episodi dal titolo “Chi è senza peccato” ed “Il regalo più bello” vedremo nuovi colpi di scena per Suor Angela e gli altri protagonisti.

La bella Ginevra prenderà una drastica decisione: lascerà definitivamente Nico senza però dargli nessuna spiegazione. Il giovane sarà distrutto dalla notizia ma deciderà di non darsi per vinto e penserà di riconquistarla.

Nel frattempo Monica sarà spinta a rendersi conto dei sentimenti che prova nei confronti di Nico dalla piccola Penny e da Azzurra. La dottoressa tenterà allora di far capire a Nico cosa prova per lui ma il ragazzo sarà preso proprio dal senso di colpa per la storia finita con Ginevra.

Suor Angela intanto, interpretata da Elena Sofia Ricci, sarà impegnata con l’accoglienza al nuovo membro del seminario. Inoltre Suor Angela mostrerà di essere gelosa del rapporto tra Erasmo e Primo.

Per scoprire se l’atteso spoiler verrà confermato non resta che sintonizzarsi su Rai 1 il 18 febbraio con i prossimi episodi di Che Dio ci aiuti 6!