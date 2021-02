La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci sta volgendo al termine e i milioni di appassionati attendono con ansia la puntata del 25 febbraio!

Le vicende di Suor Angela e degli amati personaggi di Che Dio ci aiuti 6 continuano ad incollare allo schermo i fan il giovedì in prime time.

La puntata del 25 febbraio sarà il penultimo appuntamento e molti nodi verranno al pettine, ecco tutte le anticipazioni dei due prossimi episodi!

Che Dio ci aiuti 6, Spoiler del 25/02: Primo dovrà subire un’operazione

In arrivo come ogni giovedì una nuova puntata con due episodi inediti dai titoli “Non dire no” e “Tradimento” .

Nel primo episodio l’attenzione sarà su Primo. Le condizioni di salute del padre di Suor Angela diventeranno critiche in breve tempo e l’uomo verrà ricoverato in ospedale.

La condizione clinica richiederà anche un trapianto di reni da eseguire a breve: la figlia, interpretata da Elena Sofia Ricci, sarà molto preoccupata per la situazione.

Anche gli altri protagonisti saranno molto in ansia per l’operazione ma Erasmo avrà un atteggiamento che insospettirà Suor Angela. Il giovane potrebbe essere l’unico compatibile per la donazione di Rene e potrebbe dunque salvare la vita di Primo. Sarà però restio a sottoporsi al test: per quale motivo?

Penultima puntata: Suor Angela scopre la verità

Mentre si avvicina il momento dell’operazione di Primo anche per gli altri protagonisti ci saranno dei forti colpi di scena. La giovane Azzurra tenterà di nascondere a Suor Costanza qualcosa di cui si sente in colpa. La ragazza continuerà inoltre nel suo progetto di avvicinare la dottoressa Monica alla piccola Penny.

Nico invece dovrà fare i conti con un problema di natura legale che assilla sua sorella Miriam. Lui e Monica nel frattempo ripenseranno al loro fidanzamento passato. La dottoressa interpretata da Diana Del Bufalo sarà però distratta dall’arrivo presso il Convento del figlio di Luca, Edo.

Nel momento di massima tensione della puntata, Suor Angela verrà a conoscenza di un segreto che riguarda il passato di suo padre Primo ed il suo. Lo strano comportamento di Erasmo può essere legato a questo?

Lo scopriremo nel corso delle ultime due puntate ma per attendere l’ultima dovremo armarci di pazienza. Dal 2 al 6 marzo infatti Che Dio ci aiuti 6 lascerà spazio al Festival di Sanremo: rivedremo Suor Angela e gli altri solo ,l’11 marzo!

Per restare aggiornati sulla vostra fiction preferita non perdete i nostri prossimi articoli!