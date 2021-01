Che Dio ci aiuti 6: chi è Erasmo Ferri, interpretato da Erasmo Genzini

Scopriamo tutti i segreti della new entry di Che Dio ci aiuti 6, che sarà un personaggio chiave nelle nuove trame della fiction.

I fan di Che Dio ci aiuti conosceranno un nuovo personaggio che farà parte della sesta stagione della fiction di Rai 1, in onda dal 7 gennaio 2021.

Si tratta di Erasmo Ferri, un orfano in cerca della madre, che ha il piano di compiere il “grande salto”, un crimine che segnerà la sua fedina penale.

Il personaggio è interpretato dal noto attore Erasmo Genzini. Scopriamo di più!

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: Chi è Erasmo Ferri

Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti 6, il cast vedrà l’ingresso di un nuovo personaggio, chiamato Erasmo Ferri.

Il giovane è un ragazzo sfuggente, con dissidi interiori e in perenne guerra con se stesso. Per anni ha vissuto in orfanotrofio.

Erasmo entrerà immediatamente in contatto con suor Angela e questo rapporto gioverà a entrambi.

La loro amicizia li aiuterà a far luce sul passato oscuro che turba ancora entrambi.

Come vi avevamo già anticipato, suor Angela perderà la memoria e dovrà fare i conti con un passato che vuole dimenticare.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: il personaggio è interpretato da Erasmo Genzini

Erasmo Ferri verrà interpretato da Erasmo Genzini. L’attore è già noto al grande pubblico per il personaggio di Diego Marra ne L’Isola di Pietro.

Di recente, Genzini ha rilasciato un’intervista nella quale ha approfondito le dinamiche che coinvolgeranno il personaggio interpretato in Che Dio ci aiuti 6:

”Il mio personaggio è in cerca di risposte. Ha un carattere molto chiuso e fa fatica ad approcciarsi. Grazie a suor Angela scoprirà il suo passato.”

In base alle indiscrezioni, pare che il giovane instaurerà una relazione amorosa con il personaggio di Ginevra.

Infine, scoprirà addirittura di essere figlio di suor Angela…