Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: Suor Angela perderà la memoria

In base alle anticipazioni relative alla nuova stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela dovrà fare i conti con i suoi problemi di memoria.

Giovedì, 7 gennaio 2021, partirà su Rai 1 la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction amatissima con protagonista Elena Sofia Ricci.

In base alle anticipazioni, pare che acquisteranno grande rilievo personaggi come Monica e Azzurra.

Importantissimi anche i nuovi ingressi nel cast come Pierpaolo Spollon e Stefano De Martino, mentre vi saranno brutte notizie per Suor Angela, che vivrà una vera e propria crisi.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: storyline avvincenti e new entry nel cast

Nelle nuove puntate della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, ampio spazio troveranno i personaggi di Azzurra e Monica.

Azzurra vorrà diventare suora al più presto, mentre Monica piomberà inaspettatamente nella vita del suo ex fidanzato.

Nella nuova stagione non mancheranno le new entry nel cast della fiction di Rai 1, come Pierpaolo Spollon, già noto per la sua partecipazione in Doc – Nelle tue mani, e il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: Suor Angela perderà la memoria

La protagonista della fiction e interprete di Suor Angela, Elena Sofia Ricci, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di un fattore che la accomuna al suo personaggio.

Si tratta del rapporto complicato con il padre, che l’ha portata addirittura alla psicanalisi.

E proprio questo legame controverso con il genitore porterà Suor Angela a perdere la memoria nelle nuove puntate della fiction.

Pare che la donna cancellerà il periodo di vita trascorso ad Assisi, proprio per non ricordare gli atti di ribellione e di prepotenze attuati dal padre.

Il pubblico avrà modo di conoscere la parte più buia e oscura della donna, che dovrà lavorare per ristabilire il suo equilibrio interiore, in lotta con il suo inconscio.