Che Dio ci aiuti 6, 11 febbraio: Ginevra vuole lasciare il convento

Due nuovi episodi della fiction con Elena Sofia Ricci ci attendono la prossima settimana, ecco le anticipazioni della trama!

Che Dio ci aiuti 6 piace proprio a tutta la famiglia ed i dati dello share confermano il grande successo delle scorse edizioni.

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi, Suor Angela confesserà ad Erasmo la verità sulla sua nascita? E Ginevra riuscirà a scegliere tra Nico ed Erasmo?

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: chi è la vera madre di Erasmo?

I fan della fiction con la bravissima Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela attendono con ansia il giovedì sera per gustarsi due nuovi episodi ricchi di emozione, divertimento ed ospiti attesi.

Dopo l’apparizione di Stefano De Martino, la fiction tornerà l’11 febbraio con i due episodi dal titolo “Pensaci tu” e “Desideri”.

Nel primo Suor Angela aiutata da suo padre si metterà in cerca di Vanessa per avere la conferma dei suoi sospetti prima di svelare ad Erasmo tutta la verità sulla sua nascita.

Proprio il rapporto tra la simpatica suora protagonista della fiction e suo padre Primo sarà al centro della storia. Suor Angela è davvero la madre naturale di Erasmo? il sospetto è sempre più forte ma prima di svelare tutto al ragazzo la donna vorrà esserne più che sicura.

Anticipazioni 7′ puntata: Azzurra vuole far avvicinare Penny e Monica

Nel corso della puntata si tornerà a parlare della storia della piccola Penny. La bambina è rimasta orfana sia della mamma che del papà e nonostante mostri di avere un caratterino deciso, al momento è sola al mondo.

Azzurra ha preso a cuore la sua storia e nella prossima puntata cercherà di far avvicinare la dottoressa Monica Giulietti, interpretata da Diana Del Bufalo, alla piccola Penny. Riuscirà nel suo intento dato che la dottoressa è distratta dalla liaison con Emiliano (Pierpaolo Spollon)

Episodi del 11 febbraio: Ginevra vuole andare via dal convento

La bella ex novizia Ginevra è sempre più indecisa in campo sentimentale. La giovane interpretata da Simonetta Columbu, continuerà a non capire se tiene più alla vicinanza di Nico (Gianmarco Saurino) o Erasmo.

Per tale motivo maturerà una decisione che stupirà tutti: allontanarsi per un po’ da Assisi e soprattutto dal convento degli Angeli così da chiarirsi le idee.

Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 21.25 per un’altra puntata di Che Dio ci aiuti 6!