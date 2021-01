Torna giovedì 14 gennaio l’appuntamento con la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci. Tanti i colpi di scena, scopriamo quali.

La seguita fiction “Che Dio ci aiuti” è giunta alla sesta stagione ed il pubblico è sempre più impaziente di seguire le avventure di suor Angela e degli altri protagonisti.

Se vuoi sapere tutto quello che vedremo negli episodi 5 e 6 continua a leggere!

Che Dio ci aiuti 6, spoiler 3′ puntata: Suor Angela non svela il passato di Erasmo

La serie Che Dio ci aiuti è giunta alla 6′ edizione riscuotendo sempre un grande seguito nel pubblico televisivo che apprezza le storie di Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci.

Giovedì 14 vedremo due episodi della fiction, il numero 5 ed il numero 6.

Nel primo un piccolo neonato verrà abbandonato nella casa famiglia.

Sarà Erasmo Ferri, la new entry della fiction interpretato da Erasmo Genzini, a prendersi a cuore la sorte del bimbo.

Il ragazzo assieme a Suor Angela cercherà disperatamente di rintracciare la mamma del neonato.

Questo episodio rinsalderà in Suor Angela la convinzione che il passato del ragazzo che ora vive nel convento degli Angeli è in qualche modo legato al suo. La donna sarà ancora frenata dal parlarne col Erasmo perché non saprebbe cosa dirgli.

Gli ospiti del monastero proveranno inoltre a far ragionare Ginevra, ormai in crisi con Nico ad un passo dalle nozze.

Anticipazioni giovedì 14 gennaio: Monica pensa di essere malata

Nel secondo episodio al centro ci sarà il personaggio di Monica Giulietti, interpretato da Diana del Bufalo e da poco arrivata ad Assisi.La ragazza sarà sempre più convinta di essere malata e ne parlerà con Nico.

Il giovane Nico infatti (Gianmarco Saurino) si avvicinerà alla dottoressa ma non darà troppo peso ai sintomi di Monica come anticipa il settimanale Guida Tv.

Quando la ragazza riceverà la diagnosi, Nico Santopaolo le starà vicino anche se si accorgerà che Monica ha una grande forza d’animo.

Se non vuoi perderti nessuna puntata di Che Dio aiuti 6 continua a seguirci, ti daremo tutti gli spoiler più avvincenti sulla serie tv in onda il giovedì in prima serata su Rai 1!