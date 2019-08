Che cos’è l’Olio 31? Ecco tutti i benefici

Tutti i vantaggi e i consigli per utilizzare al meglio l’Olio 31.

Cos’è l’Olio 31?

L’Olio 31 è una miscela di oli essenziali puri estratti da erbe medicinali. Ha proprietà antibatterici, purificanti e analgesici, oltre ad aiutare a rigenerare i muscoli dopo lo sport.

Questo olio è una miscela di oli essenziali puri e naturali estratti dalle erbe, radici o bacche di 31 erbe medicinali.

Questo olio è composto da 31 erbe: citronella, limone, menta piperita, menta con foglie rugose, finocchio, tea tree, eucalipto, rosmarino, anice, timo, bacche di ginepro, cannella, mentolo, salvia. Mopreover, contiene palissandro, mirra, arancio dolce, chiodi di garofano, noce moscata, aglio, ginseng, melissa, pino strisciante, pino silvestre, aneto, verbena, vaniglia, violetta, macis, cumino e benzoino.

Le proprietà dell’Olio 31

Le sue funzioni sono molte: grazie alle sue proprietà antibatteriche e balsamiche, aiuta a combattere raffreddori, mal di gola e malattie stagionali.

In caso di mal di gola, fare i gargarismi aggiungendo 3 gocce di olio a mezzo bicchiere d’acqua. Puoi anche fare i gargarismi con succo di limone riscaldato e 2 gocce di olio, sarà anche utile contro la tosse.

In caso di disturbi del raffreddore o respiratori, puoi mettere 2 gocce di esso su un fazzoletto per respirarne i vapori, al fine di combattere un naso chiuso. Puoi anche posizionarlo direttamente sul cuscino per migliorare la respirazione notturna.

Altre proprietà dell’Olio 31

Antidolorifico: questo olio è perfetto contro i dolori muscolari e articolari. In caso di dolori muscolari o articolari come torcicollo, lombalgia e cervicale, mescolare 10 gocce di olio con una crema a base di ginepro e massaggiare sulla zona dolorante. Puoi ripetere l’applicazione fino a 3 volte al giorno per un paio di giorni.

Affaticamento muscolare: per un massaggio muscolare localizzato, mescolare 4 o 5 gocce di olio con olio di mandorle dolci e massaggiarlo sulla zona dolorante. Massaggia 2 gocce di 31 olio alle erbe sulle tempie per alleviare il mal di testa.

Piedi e gambe stanchi: prepara un bagno rilassante aggiungendo 5 gocce di olio all’acqua calda e un cucchiaio di bicarbonato di sodio e immergi i piedi per circa 20 minuti. Puoi anche massaggiare le gambe, dalle caviglie all’inguine, con 3 o 4 gocce di 31 olio alle erbe aggiunto a un cucchiaio di olio di mandorle dolci.

Promuove la digestione e aiuta contro la costipazione. È un regolatore intestinale naturale e può anche essere usato per lunghi periodi senza problemi. In una tazza di tè, camomilla o latte caldo, mescola 3 gocce di 31 olio alle erbe con due cucchiaini di miele e alcune gocce di olio d’oliva. È meglio berlo al mattino, a stomaco vuoto e alla sera, prima di andare a dormire.

Eccellente per la cura della pelle e del cuoio capelluto. Purifica, idrata e combatte le rughe. Aggiungi 2 gocce di 31 oli a base di erbe sul tuo idratante quotidiano per il viso.

Ottimo dopo la rasatura. Basta aggiungere 2 gocce al dopobarba e massaggiare per 1 minuto.

Cura dei capelli: questo olio è utile per prevenire la forfora, per ravvivare i capelli danneggiati e lenire le irritazioni del cuoio capelluto. Metti 5-6 gocce di olio sui capelli asciutti, strofina delicatamente e pettina. Puoi anche aggiungere 3-4 gocce al tuo solito shampoo.