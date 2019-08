Che cos’è l’agopuntura? Ecco come questa pratica cambia il tuo corpo

Questa antica terapia ha la scienza moderna a supportarla.

La pratica dell’agopuntura e della digitopressione (l’applicazione della pressione, piuttosto che degli aghi) è radicata nell’antichità. Gli aghi per agopuntura più antichi sopravvissuti furono scoperti nella tomba di un principe cinese, sepolto nel 113 a.C., ma la terapia potrebbe risalire a secoli se non millenni prima in Estremo Oriente – e forse molto più lontano.

Quando i ricercatori hanno esaminato il corpo mummificato di Ötzi l’uomo delle nevi, vecchio di 5.000 anni, ritrovato nelle Alpi austriache nel 1991, hanno notato una serie di tatuaggi sul suo corpo, che si trovavano sorprendentemente vicino ai punti di agopuntura classici.

Come funzionano l’agopuntura e la digitopressione

Una caratteristica notevole dell’agopuntura e della digitopressione è che la scienza del 21 ° secolo non può spiegarle appieno. Gli aghi per agopuntura sono noti per stimolare specifiche fibre nervose che modificano la trasmissione del dolore nel midollo spinale e stimolano la secrezione di endorfine e altri neurotrasmettitori che alleviano il dolore nel cervello.

È stato anche trovato che i punti di agopuntura corrispondono ai punti di innesco miofasciali: regioni con elevata sensibilità al dolore.

I professionisti della medicina tradizionale cinese (MTC) spiegano i loro metodi in modo molto diverso. Secondo i principi olistici della MTC, la cattiva salute è dovuta a uno squilibrio o blocco nel flusso del qi, o energia vitale lungo i percorsi energetici noti come meridiani. Stimolare determinati punti con aghi o pressione aiuta a ripristinare il flusso attraverso questi percorsi.

L’inserimento e la manipolazione di un ago per agopuntura possono spesso portare alla sensazione di dechi, che è una sensazione di pesantezza, indolenzimento, intorpidimento o pienezza che viaggia lungo i meridiani e di solito è un segno di un trattamento efficace.

L’agopuntura e la digitopressione sono efficaci e sicure?

L’agopuntura ha dimostrato di trattare non solo il dolore di molti tipi, ma anche la congiuntivite, la disfunzione sessuale, l’acufene e persino le fobie. L’Organizzazione mondiale della sanità elenca 28 disturbi per i quali l’agopuntura si è dimostrata efficace, tra cui alcuni come la nausea mattutina per i quali potrebbero non essere prescritti farmaci convenzionali.

Allo stesso modo, la digitopressione può aiutare i pazienti a gestire il dolore durante il travaglio e alleviare la nausea e il vomito indotti dalla chemioterapia.

La virtù di entrambe le pratiche è che sono sicure, non invasive, libere da droghe e olistiche, trattando la condizione e le sue cause sottostanti. Alcune ricerche mostrano che l’agopuntura aumenta la funzione immunitaria, suggerendo che ha anche un ruolo preventivo.

La verità sui percorsi energetici

Secondo la medicina tradizionale cinese, l’energia o il qi fluiscono continuamente attraverso il corpo attraverso una serie di percorsi, noti come meridiani.

Ci sono 14 meridiani principali che si riferiscono a diversi organi, tipi di tessuto, emozioni e funzioni corporee. Fattori fisici, emotivi e ambientali possono alterare il flusso di qi, causando una carenza o un eccesso di energia nei diversi meridiani. Usando aghi sottili per stimolare particolari punti lungo i meridiani, un agopuntore mira a ripristinare il normale flusso di energia attraverso il corpo, riportando il corpo in salute.

Una visita a un professionista di agopuntura o digitopressione

L’agopuntura è praticata da molti medici e dai professionisti della MTC e ogni professionista può avere un approccio leggermente diverso.

Un medico di solito prende una storia medica dettagliata e può anche prendere il polso, esaminare la lingua, studiare la pelle o cercare altri segni fisici che potrebbero influire sulla tua condizione.

Sia per i trattamenti di agopuntura che per quelli di agopuntura, i pazienti giacciono su un divano o un tavolo imbottito, di solito completamente vestiti ma con maniche o pantaloni arrotolati per consentire l’accesso ai punti di agopuntura. Le sessioni variano in lunghezza da circa 30 minuti a due ore, a seconda del medico e del problema.