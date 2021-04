Chauvin condannato per la morte di George Floyd. Biden: “Passo avanti contro il razzismo”

Il presidente Joe Biden ha commentato a caldo il verdetto della giuria.

Era il 25 maggio scorso quando George Floyd, 46enne afroamericano, venne fermato da 4 agenti di polizia, mentre era alla guida della sua auto.

Il poliziotto Derek Chauvin, 19 anni di carriera alle spalle e diverse denunce per razzismo, tenne fermo il 46enne, premendogli il ginocchio sul collo, per quasi 9 minuti.

All’arrivo dei soccorsi, George Floyd era già morto.

“I cant’ breathe” è diventato lo slogan della protesta, che dal giorno della morte dell’afroamericano è andata avanti per diverse settimane.

Derek Chauvin è accusato di omicidio volontario.

Incriminati gli altri 3 agenti presenti al momento del fermo di Floyd.

I tre poliziotti agenti incriminati sono: Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao. I poliziotti erano già stati licenziati quando era scoppiato il caso Floyd.

Pare che tra George Floyd e Derek Chauvin ci fossero degli attriti, già tempo prima dell’arresto. A dichiararlo un uomo che aveva lavorato con entrambi nella discoteca El Nuevo Rodeo di Minneapolis, incendiata durante le proteste.

Il testimone avrebbe dichiarato di alcuni contrasti che il 46enne e l’agente avrebbero avuto, soprattutto per via del comportamento aggressivo di Chauvin.

La tesi del testimone trova riscontro anche nelle dichiarazioni dei familiari di Floyd, secondo i quali la morte del 46enne non sarebbe legata soltanto a motivi di carattere razziale, ma anche personali.

Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd.

Le accuse per l’agente sono di omicidio involontario di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado.

Chauvin rischia fino a 40 anni di carcere.

Sulla sentenza della giuria, composta da 6 bianchi e sei afroamericani, si è espresso anche il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

“Dobbiamo ascoltare. Non riesco a respirare. Non riesco a respirare. Queste sono state le ultime parole di George Floyd, non dobbiamo farle morire insieme a lui. Dobbiamo continuare ad ascoltare queste parole. Non dobbiamo voltare le spalle, abbiamo la possibilità di cambiare il percorso di questo Paese”

ha detto il successore di Donald Trump.

“I can’t breathe.”

Those were George Floyd’s last words.

We cannot let them die with him. We have to keep hearing them.

We must not turn away. We cannot turn away.

— President Biden (@POTUS) April 20, 2021