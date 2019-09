Charlize Theron fa outing ‘Ho una relazione con due donne’: la star di Hollywood scherza con i fan

Charlize Theron è una delle attrici più acclamate ed affascinanti del panorama cinematografico. Sudafricana naturalizzata americana, l’attrice dopo la rottura con Sean Penn si ritenne ‘scandalosamente libera e single’, e ultimamente è stata al centro del gossip per la presunta love story con Brad Pitt.

Nelle ultime ore però ha fatto impazzire i fan con il suo ultime Tweet, in cui dichiara di avere una storia con due donne. Scopriamo di più.

Nelle ultime ore la stella del cinema ha pubblicato un tweet sul suo account personale, in cui appare in compagnia di due donne bellissime, si tratta delle colleghe Nicole Kidman e Margot Robbie.

Poi la confessione, della star di Hollywood che ha così dichiarato di essere in una relazione a tre con le due attrici:

Il post ha mandato i fan in delirio. Ma cosa si nasconde in realtà dietro il post di Charlize Theron?

Dopo il bacio saffico, l’attrice americana ci sorprende con una inaspettata dichiarazione di ‘storia pluriamorosa’. L’ennesima provocazione da parte dell’attrice di origine sudafricana?

Ma altro non è che una strategia di Marketing per l’uscita del nuovo film ‘Bombshell’, la pellicola in cui la seducente Charlize Theron condivide il set Nicole Kidman e Margot Robbie, le donne con cui ha ‘confessato’ di intrattenere una importante relazione ‘a tre’.

L’uscita del film è prevista per il 20 Dicembre 2019, e si prospetta una pellicola davvero molto interessante.

I feel like I have to be honest.

I’m in a new relationship.

With both these ladies.

For real. pic.twitter.com/V2GxFW8PTi

