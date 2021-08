Finalmente dal Principato di Monaco rompono il silenzio: Alberto e Charlène sono sull’orlo del divorzio.

Secondo quanto rivelato da Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, in un’intervista al settimanale Oggi, Charlène di Monaco e il Principe Alberto sarebbero a un passo dal divorzio.

La donna ha raccontato di aver parlato con Alberto:

“Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente. Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico”.