Chanca Piedra, sai cos’è? Ecco tutti i benefici per la salute

Alcune persone non hanno mai sentito parlare della Chanca Piedra, ma altri hanno iniziato a usarlo per una serie di motivi.

La Chanca Piedra è disponibile su Amazon e può essere trovato anche in molti negozi di alimenti naturali e in alcuni negozi di alimentari.

È un’erba naturale e l’intera pianta viene utilizzata da alcune culture per produrre la medicina tradizionale. Gli usi completi sono ancora allo studio, ma qui ci sono quattro dei problemi più comuni che allevia.

Problemi al fegato

Molte persone usano la Chanca Piedra per problemi al fegato come l’epatite B.

Fu inizialmente chiamata quebra-pedra in Brasile, dove i nativi preparavano il tè con questa pianta o lo aggiungevano al succo.

Lo scopo del fegato è quello di eliminare le tossine dannose dal corpo, e si comprende generalmente che tale pianta aiuta a migliorare queste qualità.

Per le persone che sono preoccupate per le impurità che entrano nei loro corpi attraverso l’aria che respirano, le bevande che bevono e il cibo che consumano, l’uso quotidiano stimola la produzione di bile nel fegato, che quindi accelera l’eliminazione delle sostanze nocive.

Eliminazione di calcoli renali e calcoli biliari

I calcoli renali e i calcoli biliari possono essere estremamente dolorosi e sono un problema persistente per un segmento non insignificante della popolazione.

Molti hanno trovato sollievo, aumentando l’assunzione di acqua e usando quotidianamente la Chanca Piedra.

I reni e i calcoli biliari non si formano così facilmente nei sistemi di persone che usano questo integratore, e questo rimane uno dei suoi usi più popolari nella cultura occidentale.

Alta pressione sanguigna e zucchero nel sangue

Alcuni specialisti raccomandano tale pietra per la pressione alta, nota anche come ipertensione.

L’ipertensione a volte si verifica per ragioni genetiche e anche le persone che conducono una vita stressante o seguono una dieta non salutare possono avere problemi.

La piedra di Chanca è un’alternativa per le persone che preferiscono non prescrivere pillole per il problema, come talvolta accade.

La glicemia alta, come negli individui diabetici o pre-diabetici, può anche essere bilanciata dall’uso di chanca piedra.

Tempi di angoscia possono portare a picchi di pressione sanguigna e livelli di zucchero nel sangue e può essere utile avere a portata di mano la chanca piedra per le persone affette da loro.

Riduttore di dolore e febbre

La piedra di Chanca ha anche dimostrato di essere efficace contro il dolore articolare e come un modo per ridurre la febbre.

In casi di malattia come mal di gola, influenza e coliche, anche la chanca piedra ha dimostrato la sua utilità.

I praticanti della medicina ayurvedica prescrivono anche l’uso della chanca piedra per lo scarico dall’uretra o dalla vagina, le tonsille gonfie, l’influenza suina, alcune malattie a trasmissione sessuale come la gonorrea e la sifilide e la malaria.

È stato persino usato in caso di punture di bruco, tifo e anemia. In effetti, è una sostanza poliedrica, le cui possibilità sono ancora scoperte.

L’uso regolare non ha inconvenienti dimostrabili e può essere consumato in diversi modi.

Sembra probabile che con l’aumentare della consapevolezza occidentale di questa erba, ne sentiremo parlare di più negli anni a venire.