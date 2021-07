Scopriamo tutti i segreti dell’attore del momento che interpreta il misterioso Cesur della nuova soap turca di Canale 5!

Modello, attore e bellissimo, sono solo alcune delle caratteristiche dell’affascinante Cesur , protagonista della soap che sta facendo innamorare le donne di tutto il mondo.

Cesur di Brave and Beautiful: chi è nella vita privata, cognome ed origini

Continua la fortunata ascesa delle soap turche: coinvolgenti, con un mix di romanticismo e comicità, si sono fatte apprezzare dal grande pubblico di Canale 5 negli ultimi anni.

Ultima in ordine temporale è Brave and Beautiful che, sulla scia delle precedenti DayDreamer e Love is in the Air, consacra sul piccolo schermo un’altra icona maschile della recitazione: il bel protagonista Cesur.

Ma chi è il personaggio e chi è invece l’attore che lo interpreta?

Cesur Alemdaroğlu è un uomo bello, affascinante ed altrettanto misterioso che decide di tornare nella sua terra natìa per cercare vendetta per la morte del padre. Un dolore che gli ha indurito il carattere dunque, ma che non gli impedirà di amare in modo viscerale la bellissima Sühan.

Tra loro però l’amore non sarà facile poiché Cesur ed il padre di Sühan sono acerrimi nemici..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)

L’attore che interpreta il ruolo di Cesur è lo statuario Kivanç Tatlוtuğ nato il 27 ottobre del 1983 ad Adana in Turchia ed è del segno dello Scorpione. I suoi genitori sono Erdem Tatlıtuğ e Nurten Tatlıtuğ ed oltre a lui hanno anche altri quattro figli. La nonna paterna era un’ immigrata bosniaca originaria di Sarajevo.

Kinvanc è alto ben 187 cm, con i capelli castano chiaro ed ha due magnetici occhi azzurri che fanno innamorare tutte le donne sul set e fuori. Da ragazzo si distinse nel basket alle scuole superiori fino a diventare giocatore professionista.

Kivanc il Cesur di Brave and the Beautiful: una carriera da favola

La passione per il basket ha contribuito alla sua strepitosa forma fisica ma non è stata l’unica passione della sua vita: Kivanç infatti fin da piccolo amava la recitazione e si è distinto sia come modello che in seguito come attore.

Il suo talento è stato premiato con diversi riconoscimenti, tra i principali il Best Model Of Turkey e il rinomato Best Model of the World entrambi vinti nel 2002.

Per la recitazione il 37enne ha vinto anche un Yesilcam Cinema Award e tre Golden Butterfly Awards oltre a venire ormai considerato in patria come uno degli attori più apprezzati.

Kivanc Tatlitug: vita privata, amore e foto inedite!

Dalle notizie che filtrano sul web si scopre che il bel tenebroso attore è convolato a nozze nel febbraio del 2016 con Başak Dizer Tatlıtuğ e per tre anni la designer turca ed il bell’attore hanno vissuto una storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)

Kivanc in passato è stato fidanzato con altre bellissime donne come Azra Akın, Meltem Cumbul e İdil Fırat e quando è single è corteggiato da affascinanti pretendenti, siamo certi che ora la sua popolarità aumenterà anche nella popolazione femminile italiana!

Kivanc, qualche curiosità su di lui

Dal suo profilo Instagram si può scoprire che il bell’attore e modello ha la passione per i motori ma non solo.

Gli scatti sempre molto apprezzati lo ritraggono infatti anche in compagnia del suo amato cane, mentre ascolta musica e veleggia in barca. Un uomo dalle molte passioni, tutte da scoprire!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug)

In un’intervista ha dichiarato di non amare il soprannome che gli hanno attribuito i media, ovvero “il Brad Pitt del Medio Oriente” ma di sicuro la sua bellezza fa pensare proprio a tale paragone!

