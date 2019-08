Cesária Évora, chi è l’icona celebrata da Google con il doodle del 27 agosto

Cesária Évora, icona e cantante di Capo Verde alla quale oggi 27 agosto Google dedica il suo celebre doodle. Scopriamo insieme chi è questa donna!

Cesária Évora è lei la donna che oggi potete vedere nel momento in cui aprite Google per le vostre ricerche online. Il doodle di oggi 27 agosto celebra questa donna e noi scopriamo meglio chi è e che cosa abbia rappresentato la sua musica.

Chi è la cantante del doodle di Google

Oggi viene celebrata la famosa cantante nata a Capo Verde proprio il 27 agosto di 78 anni fa.

Una donna eccentrica, particolare e fuori dagli schemi che ipnotizzava il suo pubblico con la sua voce e i piedi scalzi. La sua particolarità era il cantare in lingua creola – una derivazione del portoghese e parlata propro a Capo verde.

La sua cornice era un piano, una chitarra e i suoi piedi nudi cercando tramite note e voce di trasmettere un sentimento importante legato alla sua popolazione e il suo vissuto.

La cantante è nata a Mindelo crescendo in un orfanotrofio e la sua via di uscita al suo mondo non proprio felice diventa la musica. Negli anni ottanta viene scoperata la sua voce in Portogallo e poi in Francia espandendosi in tutto il mondo e diventando ben presto una delle artiste di maggior successo.

Il premio Grammy le viene consegnato nel 2004 e il 17 dicembre 2011 lascia questo mondo, ma non prima di far uscire il suo ultimo disco Nha Sentimento.

Cosa lascia in eredità? Cultura, sentimento, passione e note che rimarranno impresse nella memoria di tutte le generazioni passate e future.