Chi è Cesare Cremonini, il noto frontman dei Lùnapop, oggi impegnato con la sua carriera da solista in un percorso di vero successo

Scopriamo tutti i segreti di Cesare Cremonini, dall’esordio con il gruppo musicale pop al percorso da solista, dagli eventi a cui ha partecipato fino ad arrivare alla sua vita privata in compagnia della fidanzata.

Chi è Cesare Cremonini

Nasce a Bologna, il 27 marzo del 1980, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Sin da piccolo coltiva una grande passione per la musica, il canto e la scrittura di canzoni.

Diventa frontman e autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano conosciuto con il nome di “Lùnapop”, che riscuote enorme successo alla fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Nel 2002 il cantante annuncia ufficialmente lo scioglimento del gruppo e decide di proseguire con la sua carriera solista. Nel corso degli anni pubblica sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Nel marzo del 2020 partecipa a un evento organizzato dai più grandi nomi del panorama musicale italiano, “Musica che unisce”. Un evento in programma martedì, 31 marzo 2020 dalle ore 20.35, che coinvolge gli stati generali della musica italiana per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria.

Chi è la fidanzata?

Dopo anni da single, sembra proprio che adesso Cremonini si sia finalmente impegnato sentimentalmente con una ragazza. Si tratta di Martina Margaret Maggiore, una giovane 21enne di Rimini che vive a Bologna.

I due sono andati recentemente in vacanza insieme a Cortina, approfittando del periodo di riposo del cantante, che nel corso del 2020 dovrebbe portare in giro per le città italiane, emergenza Coronavirus permettendo, il suo nuovo tour.

A dividerli ben 19 anni d’età, visto che Cesare quest’anno compirà 40 anni e festeggerà i primi vent’anni di carriera.