Gravissimo lutto familiare per Cesare Cremonini, il silenzio per la grande perdita

L’account Instagram di Cesare Cremonini non è aggiornato. Il cantante bolognese ha deciso, almeno per il momento, di mantenere il silenzio e di non esternare il suo dolore per la sua grande perdita.

Un giorno particolarmente triste per uno degli artisti più amati di sempre. Il cantante bolognese non ha scritto, almeno per ora, nessun messaggio sui social e ha deciso di vivere in privato il suo grande dolore. E’ di poche ore fa una notizia che ha sconvolto la città di origine di Cesare Cremonini. Il papà del cantante si è spento all’età di 95 anni. Giovanni Cremonini è morto nella sua stanza presso l’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato.

La notizia ha scosso Bologna perché l’uomo era molto conosciuto. Per anni è stato medico di famiglia a San Lazzaro, dove tutti lo conoscevano. Ha esercitato la professione dagli inizi degli anni ’50 fino alla pensione. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai diversi siti e giornali locali. I funerali sono previsti giovedì 19 settembre, alle 10, nella chiesa Santa Maria Assunta e San Gabriele dell’Addolorata di Idice.

Chi era Giovanni Cremonini

L’artista bolognese piange la scomparsa del padre Giovanni. Classe 1942, ha esercitato professione di medico e nutrizionista dagli anni 1952 fino alla pensione. Ha dedicato la sua vita al lavoro e per il suo impegno ha ottenuto 11 novembre del 2017 anche una targa di riconoscimento dal sindaco Isabella Conti, apposta nel poliambulatorio della città. Alla cerimonia partecipò anche il cantante bolognese che in quell’occasione ha affermato:

“Per il mio babbo sono stato un figlio ma anche un paziente, perché ha trattato tutti i suoi pazienti come dei figli”.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del cantante.