Cesara Buonamici, marito e tutto quello che non sapete sulla giornalista volto...

Chi è Cesara Buonamici, la bella e solare giornalista e celebre presentatrice del TG5, volto simbolo del telegiornale di Canale 5

Scopriamo tutti i segreti di Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice del Tg5: dagli esordi nel mondo dell’informazione televisiva, alla carriera con Fininvest, dal matrimonio con il medico israeliano fino ad arrivare alla malattia che le ha causato la semichiusura dell’occhio.

Chi è Cesara Buonamici

Nasce a Fiesole il 2 gennaio del 1957 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Studia Scienze farmaceutiche all’Università e consegue la laurea, nel frattempo esordisce presso un’emittente televisiva locale, Tele Libera Firenze.

In seguito cura alcune rubriche di taglio giornalistico per la Fininvest e diventa giornalista professionista nel 1987.

Nel 1992 è una delle presenze fisse del nuovo telegiornale di Mediaset, di cui diventerà un vero e proprio simbolo. Oggi conduce ancora il Tg5 nella fascia serale delle 20.00.

Chi è il marito

Da anni la Buonamici è felicemente sposata con il medico israeliano Joshua Kalman. Non si hanno molte notizie riguardo l’uomo, che non appartiene al mondo dell’informazione televisiva.

Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, mentre era ospite del programma Verissimo, la Buonamici ha svelato il suo segreto per mandare avanti la relazione con il marito:

“Ci vuole una buona dose di dolcezza, cercando di sdrammatizzare quegli attriti che sempre ci sono nelle famiglie e nelle coppie“.

La malattia e l’occhio

Per molto tempo le cause dell’occhio semichiuso di Cesara Buonamici sono state un vero e proprio mistero per i telespettatori.

C’è chi supponeva si trattasse di un problema alla palpebra, chi di un lifting riuscito male, chi addirittura di un occhio di vetro.

In realtà la causa è sempre stata un disturbo noto con il nome di nevralgia al trigemino: si tratta di una sindrome cronica, che è causa di crisi di dolore lancinanti nell’area influenzata.