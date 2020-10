Cervinia, precipita un elicottero: un morto e un ferito grave

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica, nella zona di Cime Bianche, ad oltre 3 mila metri di quota.

Il velivolo è stato avvistato in una zona piuttosto impervia. Il ferito grave è stato trasportato all’ospedale di Berna.

Incidente in elicottero a Cervinia

Drammatico incidente in elicottero quello avvenuto nella serata di domenica, 25 ottobre, a Cervinia, nella zona delle Cime Bianche. Come riferisce anche Tgcom24, il velivolo coinvolto è un elicottero privato, precipitato in una zona impervia, ad oltre 3 mila metri di quota.

Le operazioni di soccorso sono state piuttosto difficili, vista la zona piuttosto difficile da raggiungere in cui è stato ritrovato l’elicottero.

L’allarme era scattato in serata, ma il velivolo è stato ritrovato solo diverse ore dopo. A bordo c’erano due persone: una era già morta all’arrivo dei soccorsi, l’altra è stata trasferita all’ospedale di Berna in un grave stato di ipotermia. Le condizioni del ferito sono considerate piuttosto gravi.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: è plausibile che il pilota abbia perso il controllo del velivolo, che è poi precipitato.

Notizia in aggiornamento.