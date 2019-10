Dolore al collo? Ecco tutti i sintomi della cervicale da NON sottovalutare

Cervicale dolorante? I sintomi del dolore al collo possono variare ampiamente. Il dolore può essere solo un lieve fastidio o potrebbe essere così lancinante che una persona evita qualsiasi movimento eccessivo.

Cervicale infiammata. Spesso il dolore al collo si trova in un punto e scompare da solo in pochi giorni o settimane. In alcuni casi, però, il dolore diventa costante o si irradia in altre parti del corpo, come la spalla e le braccia.

Sintomi comuni di dolore al collo

I sintomi comuni associati al dolore al collo – di solito – coinvolgono uno o più delle seguenti parti:

Torcicollo

Dolore e difficoltà a muovere il collo, specialmente quando si cerca di girare la testa da un lato all’altro.

Dolore acuto

Questo sintomo può essere un dolore localizzato in un punto e potrebbe sembrare che sia lancinante o pungente. Spesso, questo tipo di dolore si verifica nei livelli inferiori del collo.

Indolenzimento generale

Il dolore è principalmente in un punto o un’area sul collo ed è descritto come leggero ma non acuto.

Dolore che si irradia

Il dolore può irradiarsi lungo un nervo dal collo alle spalle e alle braccia. L’intensità può variare e questo dolore ai nervi potrebbe sembrare bruciore o bruciante.

Formicolio, intorpidimento o debolezza

Queste sensazioni possono andare oltre il collo e irradiarsi nella spalla, nel braccio o nel dito.

Potrebbe esserci una sensazione di “spilli e aghi“. In genere, il dolore che si irradia lungo il braccio viene avvertito in un solo braccio, non in entrambi.

Problemi con la presa o il sollevamento di oggetti

Ciò può accadere in presenza di formicolio, intorpidimento o debolezza delle dita.

Mal di testa

A volte un’irritazione al collo può anche interessare muscoli e nervi collegati alla testa.

Questo potrebbe essere un mal di testa da tensione, come ad esempio dal rafforzamento dei muscoli del collo; o nevralgia occipitale, in cui un nervo occipitale pizzicato nel collo provoca irradiazione del dolore nei lati e nel cuoio capelluto della testa.

Se i sintomi del dolore al collo progrediscono, può diventare difficile dormire. Questo tipo di dolore può anche interferire con altre attività quotidiane, come vestirsi o andare al lavoro, o qualsiasi attività che implichi girare la testa, come guidare.

L’aumento del dolore al collo associato a debolezza, intorpidimento e formicolio è una preoccupazione e il medico deve essere contattato prontamente per ulteriori valutazioni.

Insorgenza dei sintomi del dolore al collo

Il dolore al collo si sviluppa in genere in uno dei seguenti modi:

Lentamente nel tempo

Il dolore al collo potrebbe iniziare come lieve o verificarsi solo verso la fine di una giornata lavorativa. Ma poi potrebbe ripresentarsi e peggiorare con il tempo.

Immediatamente dopo un infortunio

Ad esempio, il dolore al collo potrebbe iniziare subito dopo un incidente in bicicletta o aver dormito goffamente sul collo.

Vedi cuscini per dolore al collo

Reazione ritardata dopo un infortunio

I sintomi di distorsione al collo, come dopo un incidente d’auto, potrebbero iniziare ore o pochi giorni dopo l’incidente. Alcune lesioni al collo possono peggiorare nel tempo.

Improvvisamente senza alcun segno precedente

A volte il dolore al collo può iniziare nel bel mezzo di una giornata normale senza una ragione apparente.

I sintomi del dolore al collo possono essere costanti, andare via rapidamente, andare e venire regolarmente o tornare a intermittenza.

Alcune attività o movimenti, come starnuti o tosse, potrebbero aggravare il dolore.