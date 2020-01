Cerveteri, esplosione in un villino: ferite tre persone, tra loro un vigile...

Sono ancora molto frammentarie le notizie riguardo la deflagrazione avvenuta nella serata di ieri in un villino a Cerveteri, in provincia di Roma, sito in Largo Tommaso Albinoni.

Intorno alle 20.54 di ieri, 17 gennaio, come riporta anche Il Messaggero, si sarebbe verificata una violenta esplosione in una villa a due piani di Valcanneto.

Nella deflagrazione sarebbero rimaste ferite 3 persone. Un uomo è stato colpito alla testa, mentre una donna è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito un vigile del fuoco

Secondo il racconto dei vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’esplosione, durante le operazioni di spegnimento ci sarebbe stata una seconda deflagrazione in cui è rimasto ferito un pompiere.

Ancora da accertare le cause dello scoppio. Stando ai primi accertamenti, pare che a causarla sia stata una perdita nell’impianto gpl della villetta di Cerveteri.

Un muro dell’abitazione è stato violentemente colpito e si è provveduto ad evacuare la villetta, per accertare se ci siano eventuali altre perdite.

Intanto, i due serbatoi interessati dall’incidente sono stati messi in torcia.

Notizia in aggiornamento.