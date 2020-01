AAA coccolatori di gatti cercasi: il lavoro dei sogni diventa realtà a 2000 euro al mese

Per gli amanti degli amici felini il lavoro dei sogni esiste ed è davvero alla portata di tutti: si cercano coccolatori di gatti. Ecco dove e come candidarsi.

Cercasi coccolatori dei gatti: di seguito tutti i requisiti per candidarsi.

Coccolatori di gatti cercasi

Gli amanti degli amici felini lo sanno: non c’è niente di più piacevole che poltrire sul divano, accarezzando il proprio gatto.

La novità è che tutto questo potrebbe diventare un lavoro, almeno la parte delle coccole ai gatti. A quanto pare una clinica veterinaria di Dubino è alla ricerca di coccolatori di gatti di pofessione.

L’amore per i felini non basta oer diventare dei coccolatori di gatti professionisti. Occorre molta dimistichezza con i gatti e la capacità d’intuire le loro necessità, ancor prima che le manifestino.

Un lavoro che sembra un sogno, eppure è realtà. L’assunzione è a tempo indeterminato e lo stipendio si aggira intorno ai 20/25mila Euro l’anno, quindi sui 1700/2000 Euro mensili.

Una paga non da poco visto che la mansione principale sarebbe proprio quella di fare le coccole ai gatti.

Dove candidarsi per il lavoro

La clinica veterinaria che offre il lavoro è la Just Cats, situata in un sobborgo di Dublino. Per candidarsi è, ovviamente, importante sapersi approcciare ai gatti, soprattutto a quelli meno desiderosi di coccole.

Sull’annuncio pubblicato dalla clinica irlandese viene chiesto di coccolare gli amici a quattro zampe per molto tempo, senza mai stancarsi.

Ai fini dell’assunzione è fondamentale saper riconoscere il tipo di fusa che il gatto fa, riconducibile ad una specifica esigenza dell’animale.

Il candidato dovrà ascoltare i segnali che i mici mandano e dovrà tranquillizzarli quando stanno per ricevere una puntura. Insomma il lavoro dei sogni è diventato realtà e l’unica condizione davvero necessaria per ottenerlo è amare infinitamente i gatti, soprattutto quelli meno coccolosi.